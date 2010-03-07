بررسی تأثیر دروس عملی دبیرستان در کنکور/ تعیین متولی امتحانات سراسری

محمد حسین سرورالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه در پیش روی کمیته قانون حذف کنکور گفت: این جلسه تا قبل از آغاز سال جدید به ریاست وزیر علوم برگزار و در آن راهکارهای حذف کنکور و همکاریهای وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم با یکدیگر در این خصوص بررسی می شود.

وی با اشاره به مواردی که در این جلسه قرار است مورد بحث قرار گیرد اظهار داشت: نکته اصلی که باید بررسی شود وضعیتی است که در صورت حذف کنکور اتفاق می افتد. بر اساس قانون به جای کنکور باید از سوابق تحصیلی در ورود به دانشگاه استفاده کرد. از این رو باید دروس دبیرستان در قبولی تأثیرگذار باشند این در حالی است که برخی از دروس دبیرستان عملی هستند و نمی توان از آنها امتحان سراسری گرفت.

رئیس سازمان سنجش گفت: لذا رسیدگی به وضعیت دروس عملی در قبولی و ورود به دانشگاه یکی از موارد مورد بررسی این جلسه خواهد بود.

وی با اشاره به یکی دیگر از موارد مورد بررسی جلسه کمیته حذف کنکور به مهر گفت: در حال حاضر سابقه تحصیلی دانش آموزان به طور مرتب و منظم به سازمان سنجش ارائه نمی شود و در این زمینه مشکلاتی وجود دارد. از سوی دیگر وزارت آموزش و پرورش اعلام کرده است که نرم افزاری را برای تسهیل و تسریع در این زمینه تهیه کرده است از این رو راهکارهای اطلاع رسانی به موقع از سوی آموزش و پرورش نیز بررسی می شود.

سرورالدین متولی گری برگزاری امتحانات سراسری دبیرستان در صورت حذف کنکور را یکی دیگر از موارد مورد بررسی این جلسه ذکر و اضافه کرد: اینکه در صورت حذف کنکور امتحانات سراسری دبیرستان توسط چه نهادی برگزار شود نیز موضوع مورد بحث خواهد بود.

وی با بیان اینکه سازمان سنجش با توجه به سابق در زمینه آزمون سازی و برگزاری آزمونهای متعدد، آمادگی برگزاری امتحانات سراسری دبیرستان را برای ورود به دانشگاه دارد گفت: سازمان سنجش با توان و ظرفیتی که دارد می تواند امتحانات سراسری آموزش و پرورش را نیز در صورت حذف کامل کنکور برگزار کند.

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور اظهار داشت: ملاک قرار دادن دروس برای تأثیرگذاری در قبولی دانشگاه با در نظر گرفتن حذف دوره پیش دانشگاهی نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

وی تأکید کرد: البته تمامی این موارد برای کنکور 90 اعمال می شود و کنکور 89 بدون تغییر برگزار خواهد شد.