به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغرشعبانی سالها عضو تیم ملی ووشو بوده و در رقابتهای مختلف آسیایی و جهانی موفق به کسب عناوین قهرمانی شده است.

از همین رو فدراسیون ووشو تصمیم دارد مراسم ویژه‌ای را برای خداحافظی این قهرمان برگزار کند. از آنجا که این قهرمان 35 ساله شده و از سال بعد به دلیل محدودیت سنی نمی تواند در مسابقات جهانی و آسیایی شرکت کند، باید از دنیای قهرمانی خداحافظی کند.

شعبانی به دلیل مشکلات شخصی در اردوهای تیم اعزامی به مسابقات جهانی کانادا شرکت نکرد تا فرصت کسب یک مدال دیگر جهانی را از دست دهد. در برنامه‌های آینده فدراسیون ووشو است که از این قهرمان نیز در پست های دیگری مثل مربیگری استفاده کند.