جزئیات نحوه اعمال ضرایب دروس در کنکور ارشد پزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت جزئیات نحوه اعمال ضرایب و دروس امتحانی و محاسبه نمره کتبی را تشریح کرد. بر اساس توضیحات مرکز سنجش با توجه به اینکه در دوره های گذشته پس از برگزاری آزمون نیاز به متناسب سازی ضرایب و تعداد سئوالات بود و به هنگام اعمال ضریب هر درس و محاسبه نمره کل شبهاتی ایجاد می شد لذا در آزمون سال 90 - 89 که خرداد 89 برگزار می شود سعی شده تا تعداد سئوالات در هر رشته متناسب با ضرایب اعمال شده باشد.

بر اساس این تغییرات، درسی که ضریب دو دارد از نظر تعداد نیز دو برابر سئوال در دفترچه دارد. در واقع ضریب 2 در تعداد سئوالات اعمال می شود. برای هر پاسخ صحیح نیز 3 امتیاز، پاسخ اشتباه و یا سئوالی که بیش از یک پاسخ داده شود یک امتیاز منفی و به سئوالی که پاسخ داده نشود نیز امتیاز صفر منظور می شود.

مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید کرده است کلیه دروس متناسب با ضرایب اعلام شده در نمره نهایی تاثیرگذار هستند.

همچنین بر اساس اعلام مرکز سنجش، داوطلبان متقاضی ادامه تحصیل در شعب بین الملل دانشگاههای علوم پزشکی باید پس از اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد پزشکی نسبت به ثبت نام در این شعب اقدام کنند.

این گروه از متقاضیان نیازی به ثبت درخواست در فرم ثبت نام ندارند و پس از اعلام نهایی اسامی پذیرفته شدگان این آزمون، اسامی پذیرفته نشدگان به ترتیب اولویت نمره متعاقباً به دانشگاههای علوم پزشکی دارای شعب بین الملل اعلام می شود. جدول ظرفیت پذیرش در شعب بین الملل نیز پس از برگزاری آزمون منتشر می شود.

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد گروه پزشکی تا 25 اسفند ماه جاری ادامه دارد و ثبت نام کنندگان در روزهای 25 تا 28 اسفند فرصت دارند نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام کنند.

داوطلبان همچنین در روزهای 7 تا 19 فروردین فرصت دارند مدارک مورد نیاز را اسکن کرده و به صورت اینترنتی ارسال کنند. داوطلبان باید از هرگونه ارسال مدارک به صورت پستی، حضوری و یا پست الکترونیک خودداری کنند.

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در کلیه رشته ها در روزهای 27 و 28 خردادماه سال 89 در 50 رشته و 24 شهر برگزار می شود.