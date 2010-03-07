تیم زنجان بازی جنجالی بسکتبال را برد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، دور رفت از مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات بسکتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور عصر شنبه با انجام چهار بازی دنبال شد که در یکی از حساسترین این دیدارها، تیم هیئت بسکتبال زنجان در سالن شهید دکتر بهشتی مجموعه ورزشی 15 خرداد، میزبان راه و ترابری قم بود.

شاگردان سیدجواد دلگانه که برای رسیدن به این مرحله، در دور قبلی موفق به پشت سر گذاشتن نماینده بسکتبال جهرم پس از انجام سه بازی شده بودند، در دیدار مقابل راه و ترابری قم توانستند با استفاده از امتیاز میزبانی و حمایت تماشاگران، حریف خود را با نتیجه 67 بر 63 از پیش رو برداشته و یک گام به مرحله نیمه‌نهایی نزدیکتر شوند.

بازی تیم‌های هیأت بسکتبال زنجان و راه و ترابری قم با جنجال همراه بود و پرتاب ترقه به داخل زمین و ایجاد ناآرامی در سالن مسابقه یکی از حاشیه‌سازترین دیدارهای بسکتبال را در این دوره از رقابت‌ها رقم زد و موجب ایجاد حواشی بعد از اتمام این مسابقه شد.

نماینده بسکتبال زنجان در لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور پیش از این نیز دو بار در مرحله گروهی با تیم راه و ترابری قم پیکار کرده بود که در هر دو دیدار، مغلوب حریف خود شده بود.

تیم هیئت بسکتبال زنجان در دور برگشت مرحله یک‌چهارم نهایی این رقابت‌ها روز 20 اسفندماه سال‌جاری میهمان راه و ترابری قم خواهد بود. در پایان این مسابقات سه تیم به لیگ برتر باشگاه‌های کشور راه می‌یابند.

اکبر میرابی رئیس هیئت بسکتبال زنجان برای بیان توضحیات در خصوص حوادث پیش آمده در این دیدار به کمیته انضباطی دعوت شده است.