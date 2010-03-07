تلاش برای بهبود وضعیت زنان در جهان یک رسالت همگانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، بان کی مون گفت: توانمند سازی زنان اصول رسالت جهانی سازمان ملل در دستیابی به حقوق برابر و منزلت برای همه و از موارد اساسی حقوق بشر محسوب می شود و بخشی از هویت فعلی سازمان است.

وی افزود: تمامی اهداف ما از جمله صلح، امنیت، توسعه پایدار تا هنگامی که زنان و دختران از فقر و بی عدالتی رهایی نیابند، در معرض خطر قرار دارند. پانزده سال پیش در چهارمین کنفرانس جهانی درباره زنان، دولت ها متعهد شدند برابری، توسعه و صلح برای تمامی زنان در همه جا را ارتقا بخشند. اعلامیه پکن به عنوان نقطه عطف، تاثیری عمیق و گسترده داشت. سیاست گذاری را هدایت کرده و الهام بخش قوانین ملی جدید شد. پیامی روشن به زنان و دختران در سراسر جهان فرستاد مبنی براینکه برابری و فرصت از حقوق محروم نشدنی آنان است.



دبیر کل در ادامه افزود: اینک بیشتردختران به ویژه در سطح ابتدایی از آموزش بهره مند می شوند، و زنان بیشتری در حال حاضر احتمال دارد به اداره کسب و کار یا شرکت در دولت مشغول باشند. کشورهای بیشتری قوانینی وضع کرده اند که از بهداشت باروری و جنسی حمایت می کند و برابری جنسیتی را ارتقا می دهد. با این همه، اقدامات بسیاری باقی مانده است. مرگ و میر مادران به گونه ای غیرقابل پذیرش بالا باقی مانده، زنان بسیار اندکی به تنظیم خانواده دسترسی دارند، و خشونت علیه زنان به عنوان عاملی برای شرمندگی جهانی باقی مانده است. به ویژه، خشونت جنسی در هنگام نبرد همه گیر شده است. سال گذشته، شورای امنیت دو قطعنامه محکم درباره این موضوع صادر کرد و اینجانب اخیرا نماینده ویژه ای منصوب کرده ام تا جامعه بین المللی را علیه این جرایم بسیج کند. نهضت من درباره "اتحاد برای پایان خشونت علیه زنان" و شبکه رهبران مردمی کوشند تا تلاش های مدافعانه جهانی ما را گسترش دهند.



بان کی مون در ادامه خاطر نشان کرد: یک درس کلیدی یک دهه و نیم گذشته، اهمیت رویارویی با تبعیض و بی عدالتی گسترده تر است. کلیشه سازی جنسیت و تبعیض در تمامی فرهنگ ها و جوامع متعارف باقی مانده است. ازدواج زودهنگام و اجباری، آنچه "قتل ناموسی" نامیده می شود، سوء استفاده جنسی و قاچاق زنان جوان و دختران به گونه ای اضطراب آور رایج و در برخی نواحی رو به افزایش است. چنانچه از ذره بین فقر بنگریم، یا در هنگام بلایا، می بینیم که زنان هنوز بیشترین بار را بر دوش دارند.



این مقام افزود: درس دیگر این است که سازمان ملل باید سرمشقی هدایتگر باشد. با تاکید بر اینکه زنان در صلح و امنیت محوریت دارند، ما بر آنیم تا زنان نظامی و افسران پلیس بیشتری را درعملیات حفظ صلح به صف درآوریم. ما بیشتر از هر زمان دیگر در تاریخ زنان را در رده های بالا در استخدام سازمان ملل متحد داریم، و امیدواریم به زودی نهاد مرکب پویایی در نظام ملل متحد داشته باشیم که برنامه ریزی منسجم تر و صدایی قوی تر برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان ارائه دهد. اینجانب مجمع عمومی را ترغیب می کنم تا این نهاد جدید را بدون تاخیر به وجود آورد.



دبیر کل سازمان ملل متحد در پایان خطار نشان کرد: اعلامیه پکن، امروز به همان اندازه زمان تصویب آن مناسب بر جا مانده است. دستیابی به برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان یعنی سومین آرمان توسعه هزاره، محور سایر آرمان ها است. تمامی ما هنگامی بازنده هستیم که زنان از فرصت برای بهبود وضعیت خود و جوامعشان محروم شده اند. در این روز بین المللی زنان، اجازه دهید با دیدی انتقادی به دستاوردهای 15 سال اخیر بنگریم تا بتوانیم بر آنچه مثبت بوده بیافزاییم و آنچه مثبت نبوده را اصلاح کنیم. اجازه دهید با اراده ای مجدد برای آینده ای با حقوق برابر، فرصت های مساوی، و پیشرفت برای همه اقدام کنیم.