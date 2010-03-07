700 بارزس بازار شب عید در مازندران را نظارت دارند

عباس علی وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری اظهار داشت: در راستای اجرای این طرح، بیش از 180 بازرس سازمان بازرگانی مازندران ، 120 بازرس مجامع امور صنفی استان و 400 ناظر افتخاری مشغول فعالیت شدند.

وی هدف از اجرای این طرح را جلوگیری از تخلفات احتمالی واحدهای صنفی و تامین کالاهای ضروری مردم بیان و تصریح کرد: این طرح از 10 اسفند ماه جاری در مازندران آغاز و تا 20 فروردین سال جدید در استان ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران، از برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در قالب هزارو 300 غرفه در 16 شهرستان این استان خبر داد و اضافه کرد: احتمال افزایش این نمایشگاه ها در برخی از شهرها با توجه به موقعیت خاص وجود دارد.

وفایی نژاد، زمان برپایی این نمایشگاه ها را در هفته جاری اعلام و هدف از اجرای این طرح را تامین کالاهای مورد نیاز مردم از جمله آجیل و خشکبار، کیف و کفش، پوشاک، قندو شکر، میوه و شیرینی اعلام کرد و گفت: کالاهای مورد عرضه این نمایشگاه ها در مقایسه با بازار با 10 تا 25 درصد تخفیف به شهروندان عرضه خواهد شد.

وی از شهروندان استان نیز خواست، در صورت مشاهده هرگونه تخلف واحدهای صنفی مربوط به گرانفروشی و درج نکردن قیمت را با ستاد خبری 124 این سازمان در شهرستان ها اطلاع تا نسبت به برخورد سریع با متخلفان اقدام شود.

