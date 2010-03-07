جزئیات دقیق انتخابات عراق؛ رقابت 6 هزار نامزد در قالب 12 ائتلاف

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین انتخابات پارلمانی عراق پس از اشغال آمریکا در سال 2003 تاکنون از نخستین ساعات صبح امروز یکشنبه در عراق آغاز شده است. این انتخابات از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که تاثیر بسیاری بر سیاستهای داخلی و خارجی بغداد خواهد داشت.

انتخابات عراق تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می شود و 500 هزار نیروی عراقی که 200 هزار نفر آنها در بغداد مستقر هستند امنیت کشور را در جریان برگزاری انتخابات بر عهده دارند.

جمعیت عراق

عراق دارای بیش از 30 میلیون جمعیت است.

شمار رای دهندگان در عراق

در انتخابات پارلمانی عراق 19 میلیون و 800 هزار نفر در 18 استان این کشور واجد شرایط رای دادن هستند.

شمار رای دهندگان در خارج عراق

عراقی های مقیم خارج نیز می توانند در این انتخابات شرکت کنند. انتخابات پارلمانی عراق در 16 کشور دنیا از جمله ایران از روز جمعه 14 اسفند تا امروز به مدت 3 روز در حال برگزاری است. تعداد عراقی های مقیم این کشورها که می توانند در انتخابات شرکت کنند بالغ بر یک میلیون و 400 هزار نفر است.

تعداد نامزدهای انتخاباتی

6 هزار و 218 نامزد از جمله هزار و 801 نفر در دومین دوره انتخابات پارلمانی عراق شرکت می کنند. طبق قانون اساسی عراق 25 درصد پارلمان این کشور را زنان تشکیل می دهند.

تعداد کرسی ها و دوره پارلمان

پارلمان عراق دارای 325 کرسی است که 82 کرسی به زنان و 8 کرسی به اقلیت های این کشور اختصاص دارد. دوره قانونی پارلمان نیز 4 سال است.

تعداد ناظران انتخاباتی

همچنین یک هزار و 480 ناظر بین المللی از 40 کشور خارجی از سوی 35 سازمان بین المللی، برای نظارت بر انتخابات عراق تعیین شده اند. تعداد ناظران دولت عراق نیز که وظیفه کنترل جریان برگزاری انخابات را دارند، به 200 تا 300 هزار ناظر محلی می رسد.

روش رای گیری

سیستم انتخابات سال جاری بر خلاف سال 2005 بر اساس فهرست باز است در این انتخابات هر فردی فقط می تواند به یک حزب یا گروه یا شخص مورد نظر رای دهد.

تعداد احزاب و ائتلاف ها

در این انتخابات 86 حزب سیاسی از جمله 12 ائتلاف انتخاباتی شرکت دارند.

بزرگترین ائتلاف های انتخاباتی

- ائتلاف ملی عراق: این ائتلاف متشکل از مجلس اعلای اسلامی به رهبری عمار الحکیم، جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، حزب الفضیله به رهبری آیت الله محمد الیعقوبی، جریان اصلاح ملی به رهبری ابراهیم الجعفری نخست وزیر اسبق عراق و کنفرانس ملی عراق به رهبری احمد چلپی است. تعداد نامزدهای این ائتلاف بالغ بر 547 نفر در 15 استان است.

- ائتلاف دولت قانون: ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر عراق متشکل از 40 تشکل سیاسی سنی و شیعه و نیز 400 نامزد مستقل در 15 استان است.

- ائتلاف ملی عراق به رهبری ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق: این ائتلاف لائیک متشکل از شخصیت های عرب سنی است که تعداد نامزدهای آن بالغ بر 530 نامزد در 15 استان است.

- ائتلاف کردستان: این ائتلاف متشکل از حزب اتحاد ملی کردستان به رهبری جلال طالبانی رئیس جمهور عراق و حزب دموکراتیک کردستان به رهبری مسعود بارزانی و ده ها گروه سیاسی است. تعداد نامزدهای این ائتلاف بالغ بر 365 نامزد در 11 استان است.

نگارش: سمیه خمارباقی