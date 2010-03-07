پذیرایی و اسکان مسافران نوروزی نباید اسیر گیر و دارهای اداری شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار در جلسه کارگروه گردشگری استان که در راستای برنامه ریزی برای پذیرایی و اسکان مسافرین نوروزی برگزار گردید، اظهار داشت: مدیران کل ادارات و سازمانهای دولتی استان اجازه ندهند که اسکان و پذیرایی از مسافرین نوروزی در گیر و دارهای زائد اداری اسیر شود.

وی ادامه داد: استان کردستان در طول سه سال گذشته همواره یکی از استانهای برتر کشور در خصوص پذیرایی و اسکان مسافرین نوروزی بوده است و با توجه به اقدامات صورت گرفته هر سال بر میزان مسافرین نوروزی این استان افزوده می شود که لازم در راستای ادامه این روند مدیران کل از تمامی امکانات خود در ایام تعطیلات امسال استفاده نمایند.

استاندار کردستان عنوان کرد: ارائه آمار بالاتر برای ما اهمیت ندارد و امسال باید همه در فکر ارتقاء سطح خدمات ارائه شده باشند و هیچ دستگاهی به صورت جداگانه و مستقل در این قضیه وارد نشود بلکه همه با هم و تحت عنوان ستاد تسهیلات گردشگری استان فعالیت کنند تا شاهد ارتقاء سطح خدمات ارائه شده باشیم.

نجار خطاب به مدیران استان عنوان کرد: متاسفانه سال گذشته عده ای از دوستان و مدیران دستگاه های دولتی در جلسات قولهای دادند که در ایام عید اجرایی و عمل نشد و امسال تمامی دستگاه ها باید در ایام تعطیلات یک نفر با تمامی اختیارات کافی را به ستاد گردشگری استان معرفی کند تا در صورت لزوم بتوان با وی در ارتباط بود.

وی در ادامه گفت: من در طول چهار سال گذشته بارها بر راه اندازی فروشگاه های عرضه صنایع دستی در شهرستانهای مختلف استان تاکید کردم و این قدر این موضوع را با مدیران میراث فرهنگی و گردشگری استان اطلاع دادم که زبانم مو در آورد که متاسفانه تاکنون عملیاتی نشده و امیدواریم که بالاخره امسال این کار را اجرایی کند.

استاندار کردستان افزود: تمامی دستگاه های دولتی استان با تعامل و همکاری نیازهای مسافرین نوروزی در زمینه های بهداشت و سلامت عمومی، امنیت، ارائه خدمات مناسب در زمینه های اسکان و پذیرایی، برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری مربوط به استان را برآورده کند.

در ادامه این جلسه مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان کردستان گزارشی از برنامه های کاری خود در زمینه اسکان و پذیرایی از مسافرین نوروزی در سال آینده را ارائه کردند.