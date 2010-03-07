تنها راه ساخت عراق قدرتمند شرکت فعال در انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری "ایپا"، علامه سید محمد حسین فضل الله از علمای برجسته اسلامی لبنان، قشرهای مختلف مردم عراق را به شرکت گسترده در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه دعوت کرد.

علامه فضل الله در پاسخ به سئوالی درباره مشارکت در انتخابات آتی و چگونگی انتخاب نامزدها خاطر نشان کرد : ما بر ضرورت مشارکت در انتخابات عراق تاکید می کنیم، زیرا این امر به اخراج اشغالگران و شکل گیری عراق قدرتمند و برخوردار از عدالت کمک می کند.

وی گفت : هیچ راهی برای ساخت عراق، جز مشارکت فعال در انتخابات و انتخاب افراد شایسته و سالم که تقوای الهی دارند و هدفشان فقط خدمت به ملت است، وجود ندارد.

دومین انتخابات پارلمانی پس از سرنگونی رژیم بعثی صدام فردا یکشنبه در عراق برگزار می شود؛ البته عراقی های مقیم خارج دو روز زودتر یعنی از روز جمعه 14 اسفند به پای صندوقهای رای رفتند.