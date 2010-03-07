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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۲۸

بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان بررسی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: یک مسئول آموزشی از بررسی مجدد قانون بازنشستگی پیش از موعد فرهنگیان توسط وزارت آموزش و پرورش خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، عبدالوحید فیاضی صبح یکشنبه در مراسم تجلیل از فرهنگیان شهرستان آمل با بیان اینکه آموزش و پرورش در دو سال گذشته بر اساس یک سری سیاستها به صورت بی رویه فرهنگیان متقاضی پیش از موعد را بازنشسته کرده بود، گفت: با خروج فرهنگیان زیادی از آموزش و پرورش متاسفانه جذب جایگزین آنان در آموزش و پرورش وجود نداشت.

وی افزود: در سیاست جدید وزارت آموزش و پرورش تاکید بر خروج کمتر فرهنگیان از آموزش و پرورش و بازنشستگی آن در پایان 30 سال خدمت در این مجموعه خواهد بود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران اضافه کرد: در قانون برای فرهنگیانی که دارای شرایط خاص نظیر بیماری های صعب العلاج باشند مشمول قانون پیش از موعد بازنشستگی خواهد کرد.

فیاضی ادامه داد: این موضوع باید در آیین نامه جدید وزارت آموزش و پرورش باید ذکر شود تا در بازنشسته کردن فرهنگیان مشکلی ایجاد نشود.

وی خاطرنشان کرد: در چهارسال گذشته حدود 10 هزار فرهنگی مازندرانی از آموزش و پرورش مازندران بازنشسته شدند و این در حالی است که جذب نیروهای جدید بسیار اندک بوده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران گفت: فرهنگیان که اکنون بازنشسته شدند 30 سال از بهترین دوران عمرشان را در راه هدایت جامعه بشری و تعلیم و تربیت هزینه کردند و میراث ارزشمندی از خود به یادگار گذاشتند.

فیاضی یادآور شد: سازمان آموزش و پرورش مازندران با همکاری کانون بازنشستگان فرهنگیان مازندران در حال تدوین طرحی است تا با ارائه آن به ادارات شهرستان های آموزش و پرورش از تجربیات و خدمات فرهنگیان بازنشسته نیز در آموزش و پرورش استفاده شود.

مدیر آموزش و پرورش آمل در این مراسم گفت: مراسم تجلیل از فرهنگیان و جشن بازنشسته شدن آنان هرسال به صورت منظم برای ارج نهادن به خدمات 30 ساله آنان از سوی آموزش و پرورش برگزار می شود.

اکبرلطفی افزود: امسال بیش از 400 نفر از فرهنگیان آموزش و پرورش آمل بازنشسته شدند.

شهرستان آمل با بیش از 62 هزار دانش آموز بیش از پنج هزار فرهنگی دارد. 

کد مطلب 1046769

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