وزارت بهداشت: برای افزایش بهره وری مدیران 10 میلیارد ریال هزینه شد

مهندس علیرضا یوسف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح برنامه ها و عملکرد وزارت بهداشت در سال اصلاح الگوی مصرف پرداخت و گفت: از ابتدای امسال و به دنبال تشکیل دبیرخانه ای در مرکز توسعه مدیریت وزارت بهداشت، نامه ای به تمامی معاونتها و مدیران دانشگاههای علوم پزشکی ارسال شد و از آنان خواستیم که برنامه های پیشنهادی خود در ارتباط با سال اصلاح الگوی مصرف را به این دبیرخانه اعلام کنند.

وی به انجام یک کار مطالعاتی با هدف مدیریت بهره وری در وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: در این مطالعه، شاخصهای مختلف بهره وری را در مقایسه با سایر کشورها مورد ارزیابی قرار دادیم تا بتوانیم فاکتورهای کلیدی موفقیت در بهره وری را بسنجیم.

یوسف زاده با اشاره به وجود چهار حوزه کلیدی در وزارت بهداشت، گفت: این حوزه ها شامل تولیت، تولید منابع، ارائه خدمات و تامین منابع مالی است.

مدیر اداره ارزیابی و عملکرد مرکز توسعه منابع مدیریت وزارت بهداشت در توضیح این حوزه های کلیدی گفت: در تولید منابع، به دنبال استقرار مدیریت تکنولوژی سلامت بوده ایم و اینکه چه تکنولوژی انتخاب کنیم که بتوانیم از خدمات غیر ضرور در بخش سلامت جلوگیری کنیم.

وی از آمار بالای" سی تی اسکن" و " ام آر آی" در ایران خبر داد و افزود: خیلی از این خدمات تصویربرداری، غیر ضروری است به طوری که سرانه" سی تی اسکن" و "ام آر آی" در کشور ما نسبت به انگلستان که بالاترین سرانه خدمات را دارد، بیشتر است.

یوسف زاده با عنوان این مطلب که استارت این کار در وزارت بهداشت خورده است، اظهارداشت: در زمینه تجویز و مصرف منطقی دارو نیز دچار چالش هستیم. زیرا تعداد اقلام دارویی در نسخه هایی که پزشکان ما می نویسند به مراتب بیشتر از آمار جهانی است.

مدیر اداره ارزیابی و عملکرد مرکز توسعه منابع مدیریت وزارت بهداشت افزود: برنامه ای در معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت در حال انجام است تا از طریق فرهنگسازی بتوان، از مصرف خودسرانه دارو در کشور جلوگیری کرد.

وی در ادامه از استقرار نظام ارجاع و نظام سطح بندی در وزارت بهداشت به منظور اصلاح الگوی مصرف در نظام سلامت کشور خبر داد و گفت: بر اساس نظام سطح بندی، مشخص می شود که هر شهر بر اساس جمعیت و شرایطی که دارد، چه تعداد مرکز درمانی، تخت، پزشک و... نیاز خوهد داشت.

یوسف زاده به جمع آوری برنامه های معاونتها و دانشگاههای علوم پزشکی و همچنین نتایج مطالعات صورت گرفته در وزارت بهداشت اشاره کرد و افزود: در حال حاضر گزارش عملکرد معاونتها و دانشگاههای علوم پزشکی از اجرای برنامه های اصلاح الگوی مصرف را دریافت کرده ایم.

مدیر اداره ارزیابی و عملکرد مرکز توسعه منابع مدیریت وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه برخی برنامه های این وزارتخانه در طولانی مدت به ثمر خواهد نشست، از آموزش بیش از 200 مدیر بیمارستانی به منظور ارتقای بهره وری در حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: این مدیران در دوره های صد ساعته و هزینه ای در حدود 10 میلیاد ریال انجام شده است.