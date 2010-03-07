تبلیغات محیطی طرح نظارتی نوروزی امسال متفاوت از سال قبل است

سیاوش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در طرح ویژه نظارتی نوروزی امسال در کنار شماره 124 سامانه ارتباطی بازرگانی ایران شماره تلفنهای رسیدگی به شکایات مجامع امورصنفی نیز به چشم می خورد، افزود: هم استانی های و میهمانان نوروزی خطه سرسبز گیلان زمین با مشاهده هرگونه تخلف می توانند مراتب را از طریق تلفن 124 به ستاد خبری سازمان بازرگانی در سراسر استان اعلام و با دریافت کد رهگیری از نتیجه گزارشات خود مطلع شوند.

وی ادامه داد: آحاد مردم ضمن اعلام پیشنهادات، انتقادات، گزارشات و شکایات خود می توانند متصدیان نمونه واحدهای صنفی و سایر بنگاههای اقتصادی که سعی در ارائه هرچه مطلوب تر کالا و خدمات داشته و در ایجاد رضایتمندی عمومی ایفای نقش می کنند به سازمان بازرگانی استان معرفی تا فرآیند انتخاب واحدهای نمونه براساس نظرات دریافتی مصرف کنند گان صورت گیرد.

رئیس بازرگانی گیلان افزود: امسال علاوه بر کارشناسان و بازرسان سازمان بازرگانی و طرح تشدید بازرسی بیش از یکصد نفر از بازرسان مجامع امور صنفی استان نیز در این طرح مشارکت داشته و برای ایجاد سهولت در دریافت شکایات وهمچنین ملموس بودن حضور بازرسان در بازار کلیه بازرسان سازمان بازرگانی و مجمع امورصنفی ملبس به پوششهای متحد الشکل هستند.

وی یاد آور شد: از دیگر تفاوتهای اجرای این طرح نسبت به سالهای گذشته وجود گشتهای سیار بازرسی، حضور دائم بازرسان در پایانه مسافربری و نمایشگاه های عرضه مستقیم و مکانهای توزیع میوه است که هموطنان با مشاهده بازرسان می توانند به صورت حضوری گزارشات و شکایات خود را ارائه و پیگیری کنند.