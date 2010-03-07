حتی آمریکا هم نمی تواند به تحریم ایران پایبند باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، آمریکا ظرف 10 سال گذشته به شرکتهایی که هم با ایران و هم با آمریکا قرارداد داشته اند 107 میلیارد دلار پرداخت کرده است.

به نوشته این روزنامه، بر اساس قوانین دولت آمریکا شرکت های طرف قرار داد با ایران با محدودیت هایی مواجه می شوند اما این در حالی است که آمریکا خود با این شرکتها قرارداد دارد.

نیویورک تایمز که این مطلب را بعدازظهر روز گذشته در نسخه اینترنتی خود منتشر کرده در ادامه می نویسد : دولت آمریکا قصد دارد قدرت خود را به شرکت هایی که هم با ایران و هم با ایالات متحده همکاری می کنند نشان دهد زیرا این شرکت ها می دانند که همکاری با ایران با تنبیه هایی همراه خواهد بود.

به نوشته این روزنامه، از 74 شرکت شناخته شده که هم با ایران و هم با آمریکا همکاری می کنند 49 شرکت هستند که همچنان در ایران حضور دارند و هیچ برنامه ای هم برای ترک این کشور ندارند. و این 49 شرکت می توانند در لیست کمپانی های مورد تهدید آمریکا قرار بگیرند.

نیویورک تایمر می نویسد: اغلب شرکت هایی که آمریکا مایل است آنها قراردادهای خود را با ایران قطع کنند شرکت های فعال در بخش انرژی هستند و در بخش های حساسی از اقتصاد ایران فعالیت می کنند. این شرکت ها همین فعالیت را در آمریکا نیز انجام می دهند و از همین رو دو سوم مبلغ ذکر شده به شرکت های فعال در بخش انرژی پرداخت شده است.

این روزنامه در ادامه به نام شرکت هایی که به موجب این فعالیت از آمریکا پول دریافت کرده اند اشاره می کنند که مهمترین آنها عبارتند از : شل، پتروبراس برزیل، هانی ول آمریکا، مزدای ژاپن، صنایع دایلیم کره جنوبی که این شرکت کره ای در سال 2007 یک قرارداد 700 میلیون دلاری با ایران امضا کرد.

در همین رابطه روز گذشته نیز اداره حسابرسی دولت آمریکا در گزارشی اعلام کرد که مدارک مربوط به مبادلات تجاری آمریکا با ایران به گونه ای است که نشان می دهد حتی شرکتهای آمریکایی نیز به تحریمهای موجود علیه تهران اعتنایی نمی کنند.