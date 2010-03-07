منچستریونایتد صدرنشین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال من یونایتد دیشب در چارچوب هفته بیست و نهم رقابت‌های لیگ برتر با نتیجه یک بر صفر از سد میزبان خود ولورهمپتون گذشت و به صدر جدول رده بندی صعود کرد. پل اسکولز، هافبک کهنه کار منچستریونایتد در دقیقه 73 تک گل بازی را به ثمر رساند.

آرسنال در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 3 بر یک از سد برنلی گذشت. سسک فابرگاس (34)، تئو والکات (60) و آندره آرشاوین (90) گل‌های آرسنال را به ثمر رساندند و تک گل برنلی را دیوید نوگنت در دقیقه 50 وارد دروازه تیم میزبان کرد.

وستهام هم با نتیجه 2 بر یک به میهمان خود بولتون واندرز باخت. دیامانتی در دقیقه 88 برای وستهام گل زد و کوین دیویس (10) و ویلشر (16) گل‌های بولتون را به ثمر رساندند.

دیدار تیم‌های منچسترسیتی - تاتنهام، فولهام - استوک سیتی و آستون ویلا - ساندرلند نیز به علت حضور تیم‌های تاتنهام، فولهام، استوک سیتی و آستون ویلا در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی انگلستان به تعویق افتاد.

- هفته بیست و نهم مسابقات لیگ برتر طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

یکشنبه - 16/12/1388

* اورتون - هال سیتی

دوشنبه - 17/12/1388

* ویگان اتلتیک - لیورپول

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 63 امتیاز - 29 بازی

2- چلسی 61 امتیاز - 28 بازی

3- آرسنال 61 امتیاز - 29 بازی

4- تاتنهام 49 امتیاز - 28 بازی

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18- هال سیتی 24 امتیاز - 27 بازی

19- برنلی 23 امتیاز - 28 بازی

20- پورتسموث 10 امتیاز - 27 بازی