بیمارستان 96 تختخوابی گچساران تنها 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است

داوود ایوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این پروژه یکی از مصوبات سفر اول رئیس جمهور به این استان بود که در اسفند 86 عملیات احداث آن آغاز شد و قرار بود پس از 18 ماه به بهره برداری برسد.

وی بیان کرد: 160 میلیارد ریال برای این طرح اعتبار در نظر گرفته شد و محل تامین آن نیز اعتبارات نفت بوده است.

وی اظهار داشت: در این بیمارستان کلینیک دندان پزشکی، درمانگاه تخصصی، فیزیوتراپی و بخشهای بستری کودکان و زنان پیش بینی شده است.

ایوبی تعلل برخی دستگاه ها در ارائه خدمات آب و برق و کاهش اعتبارات پروژه های نفت را از جمله دلایل کندی عملیات احداث این بیمارستان عنوان کرد و یادآور شد: بیمارستان کنونی شهر گچساران مستهلک و فرسوده و فاقد تجهیزات پزشکی روز است و جوابگوی نیاز مردم این شهرستان نیست.

وی بیان داشت: هم اکنون بیماران این شهرستان برای معالجه در زمینه های قلب و عروق، سوختگی و ارتوپدی به شهرهای همجوار مسافرت می کنند.