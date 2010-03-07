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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۳۶

کاشت 1.5 میلیون اصله نهال جنگلی در همدان

کاشت 1.5 میلیون اصله نهال جنگلی در همدان

همدان - خبرگزاری مهر: معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان گفت: یک میلیون و 500 هزار اصله نهال از گونه های جنگلی در قالب طرح ملی زراعت چوب در همدان کاشته می شود.

نائب کرم کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: این گونه ها متناسب با اقلیم استان همدان است که با مشارکت اقشار مردم و مراکز آموزشی در قالب طرح ملی زراعت چوب کاشته می شود.

وی با اشاره به اینکه طرح زراعت چوب از ابتدای برنامه چهارم توسعه در جهت تامین نیاز صنایع وابسته به چوب و سایر نیازهای وابسته در حال انجام است، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از دو هزار هکتار از عرصه های طبیعی استان همدان زیرپوشش طرح زراعت چوب قرار دارد و از آن بهره برداری می شود.

کرمی افزود: در زمینه طرح ملی زراعت چوب، گونه سریع الرشد نیگرا پیش بینی شده که در حال ترویج است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان یادآور شد: این گونه با مراقبت صحیح در مدت پنج سال به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 1046775

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