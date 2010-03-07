فقدان مدیریت دلیل اصلی مشکل زائران / پیش بینی خدمات دهی به 40 میلیون زائر

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، اصغر منجمی صبح یکشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: کم بودن اتوبوس و بلیط و فروش دلالانه آن و ناهماهنگی ادارات مربوطه، نارضایتی زائران را از پایانه مسافربری به همراه دارد.

مدیرعامل سازمان پایانه های مسافربری مشهد گفت: متاسفانه عدم آگاهی مسافران از وظایف سازمان پایانه های مسافربری دلیل توقع نابجا از این مجموعه شده است.

وی اظهار داشت: تهیه و تدارکات امکانات رفاهی، مدیریت پایانه های مسافربری، امنیت عمومی، نظافت و بهداشت و جلوگیری از هرگونه ناامنیتی در فضای پایانه ها، ارتقا در انجام ارائه خدمات و رفع نواقص احتمالی از وظایف پایانه های مسافربری است.

منجمی افزود: پاسخگویی و نظارت بر عملکرد شرکتهای مسافربری و اقدامات مرتبط با شرکتهای فروش و ارائه بلیط، سرویس دهی اتوبوسها، صدور صورت وضعیت، برنامه ریزی در زمینه های نرخ گذاری، نظارت و کنترل بر حسن اجرای نرخهای مصوب و سیاستگذاری تعیین زمان حرکت سرویسهای مسافربر، ایجاد خطوط جدید و کیفیت ارائه خدمات مسافربری و بررسی به شکایات مسافرین از دیگر وظایف سازمان پایانه های حمل و نقل مشهد و استان است.

وی نبود حضور نیروهای انتظامی را در پایانه های مسافربری را جدی دانست و گفت: با اینکه دو باجه سیار برای نیروهای انتظامی در پایانه احداث شده هنوز حضور نیروهای انتظامی به چشم نمی خورد.

وی تصریح کرد: در سازمان پایانه های مسافربری در ایام نوروز هیچ مشکلی نخواهیم داشت و پیش بینی خدمات رسانی بالغ بر 40 میلیون زائر را در نظر داریم.

منجمی اظهار داشت: باید برای خدمات دهی به زائران در راستای نظام مدیریت برنامه ریزی کرد.

به مناسبت فرارسیدن نوروز مرکز هلال احمر و بهزیستی و اتاق مخصوص کودک و مادر با زیربنای هرکدام 30 مترمربع در هسته مرکزی پایانه مسافربری امام رضا(ع) مشهد و خوابگاه رانندگان افتتاح شد.