کلید اولیه سئوالات کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلید اولیه سئوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 1389 بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار گرفته است این کلید غیر قابل استناد است پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب ­نظران کلید نهایی سئوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد.

از این رو داوطلبان در صورت تمایل می ­توانند تا تاریخ 20 اسفندماه با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به تکمیل فرمی که برای دریافت این نظرات آماده شده است، اقدام کنند.

نظرات داوطلبان فقط از طریق اینترنت دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر رسیدگی نخواهد شد با توجه به اینکه بعد از تاریخ 20 اسفند نظرات جمع­آوری و کلید اولیه نهایی ساخته خواهد شد، هیچ تجدیدنظری پس از این تاریخ قابل بررسی نخواهد بود.

در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1389 برای 145 کد رشته شامل 52 کد رشته امتحانی در گروه علوم انسانی، 13 کد رشته امتحانی در گروه علوم پایه، 27 کد رشته در گروه فنی و مهندسی، 25 کد رشته در گروه کشاورزی، 10 کد رشته در گروه هنر، 14 کد رشته در گروه علوم پزشکی (فقط برای دانشگاه تربیت مدرس)، 4 کد رشته در گروه دامپزشکی دانشجو پذیرش می شود.

امتحانات ‌139 کد رشته‌‌ امتحانی‌ آزمون کارشناسی ارشد صبح و بعد ازظهر روزهای‌ 28، 29 و 30 بهمن ماه 1388 برگزار شد.