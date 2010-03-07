اردوی هیمالیا نوردی کوهنوردان شمالغرب کشور در ماکو آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، این اردو از صبح یکشنبه به مدت سه روز و با حضور 20 نفر از کوهنوردان زبده آذربایجان غربی در سالن اجتماعات اداره حفاظت محیط زیست ماکو زیر نظر سرمربی تیم ملی کوهنوردی و هیمالیا نورد کشور محمد حسن نجاریان و با حضور مربیان برتر استان و تنی چند از کوهنوردان تیم ملی برگزار می شود.

در این اردو کوهنوردان شمالغرب کشور برای اولین بار صعود به قله هیمالیا را در کلاسهای شبیه سازی شده زیر نظر مربیان تیم ملی بصورت تئوری و علمی آموزش می بینند.

صعودهای شبانه، چادر زنی، بارگذاری در ارتفاعات، ثابت گذاری طول مسیر صعود و همچنین صعود به قله فرضی شبیه هیمالیا در این دوره برای شرکت کنندگان آموزش داده می شود.

