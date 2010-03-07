اشتغال غیربومیها در لرستان/انبوه فارغ التحصیلان غیرمرتبط با بازار کار

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، استاندار لرستان عصر شنبه در جلسه کارگروه آب، خاک و کشاورزی استان لرستان اظهار داشت: ما مسئول چهار دیواری استان خودمان هستیم و اشتغال ایجاد شده باید برای بیکاران این استان باشد.

صابری با طرح این سئوال که تاکنون چقدر اشتغال ایجاد شده در اختیار بیکاران لرستانی قرار گرفته و آمار موجود در این زمینه به چه میزان واقعی است؟ بیان داشت: در حال حاضر کشاورزی شهرستان نورآباد لرستان در دست کشاورزان نهاوندی است.

وی با اشاره به اینکه صیفی کاری شهرستان دورود نیز در دست کشاورزان قمی است، ادامه داد: از سوی دیگر اراضی شهرستان ازنا توسط خوزستانیها کشت می شود.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه عمده طرح های پرورش ماهی بنگاههای زودبازده لرستان به شهرکردیها داده شده است، بیان داشت: این در حالی است که کشاورزی مکانیزه و طرح های اشتغالزای مرتبط با آن نیز در اختیار اصفهانی ها قرار دارد.

صابری با تاکید بر اینکه عمده مشاغل مرتبط با ساختمان لرستان نیز در اختیار غیربومی هاست، خاطرنشان کرد: با این وضعیت آمار بیکاری در لرستان هیچگاه تغییر نخواهد کرد.

وی یادآور شد: درست است که اشتغال به کار هر ایرانی برای ما مهم است ولی در حال حاضر ما مسئول چهار دیواری استان لرستان هستیم و باید آماری بیکاری در این استان را پایین بیاوریم.

استاندار لرستان همچنین از عدم تطابق نیاز بازار با سیل عظیم فارغ التحصیلان لرستانی انتقاد کرد و افزود: در حال حاضر دانشگاه های ما دانشجویانی تربیت می کنند که مطابق به نیازهای بازار کار لرستان نیست.

صابری با اشاره به تعداد بالای فارغ التحصیلان مرتبط با علوم انسانی در لرستان، یادآور شد: در حال حاضر این استان با اشباع در رشته های انسانی از جمله علوم سیاسی، حقوق، ادبیات و ... مواجه است.

وی با تاکید بر فاصله میان فرصتها و تحصیلات در این استان خاطرنشان کرد: آمارها در زمینه بیکاری لرستان بالاست و باید کاری در این زمینه انجام شود.

استاندار لرستان ادامه داد: تنها راه اصلاح در این زمینه تجدید نظر در روند پذیرش دانشجو در رشته های مورد نیاز به ویژه رشته های مرتبط با کشاورزی، باغبانی، شیلات، دامپروری و گردشگری به عنوان استعدادهای لرستان است.

صابری همچنین از وضعیت اشتغال غیربومی ها در صنعت حمل و نقل استان انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر عمده کار حمل و نقل لرستان را افرادی از خارج این استان انجام می دهند.

وی با اشاره به نبود شرکت حمل و نقل در این استان از اداره کل راه و ترابری و حمل و نقل و پایانه های استان خواست در این زمینه پیگیرهای لازم را به خرج دهند.

استاندار لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کمبود واحدهای مرغ تخمگذار در لرستان، بیان داشت: در حال حاضر از هر هشت تخم مرغ مصرفی در لرستان هفت تخم مرغ وارداتی است.

صابری با تاکید بر ضرورت تصویب طرحهای مرتبط با این موضوع در کارگروه، خاطرنشان کرد: بانکها نیز باید با حفظ اولویت بندی زمینه اعطای تسهیلات به واحدهای مورد تایید سازمان جهاد کشاورزی را فراهم کنند.