50 درصد اعتبارات عمرانی ملی و استانی به روستاها اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، ولی الله فرزانه صبح یکشنبه در همایش دهیاران و شورایاران بخش مرکزی بابل اظهار داشت: دهیاران موتور محرک و عامل توسعه و حرکت در روستاها هستند که باید خود را به علم روز تجهیز کنند.



وی خاطر نشان کرد: دهیاری‌ها نهادهای جدیدی هستند که برای توسعه امور روستایی و محرومیت‌زدایی از روستاها شکل گرفت.



معاون برنامه‌ریزی استاندار مازندران تصریح کرد: 50 درصد اعتبارات عمرانی از منابع ملی و استانی به روستاها اختصاص یافت که این امر وظایف و تعهد دهیاران را نسبت به پیگیری امور دو چندان می‌کند.

فرزانه گفت: در برنامه پنج ساله چهارم توسعه بیش از 50 میلیارد تومان برای تهیه و اجرای طرح هادی در روستاهای مازندران هزینه شده که برای پیشبرد و سرعت بخشی به طرح هادی، توزیع و انتقال آب شرب به کمک بخش خصوصی نیازمندیم.



وی ادامه داد: در گذشته ضعف اصلی مناطق روستایی استان عدم مشارکت مردمی بود که دهیاران موظف هستند این میزان مشارکت را افزایش دهند و با خودباوری در توسعه و عمران و آبادانی روستاها تحول ایجاد کنند.

فرزانه با انتقاد از اینکه بسیاری از تولیدات و محصولات کشاورزی ما سنتی است، افزود: یک نظام سالم بازاری نداریم که دهیاران با کمک مراکز خدمات جهاد کشاورزی و کشاورزان نمونه بتوانند میزان تولید را در واحد سطح عملکرد افزایش دهند.