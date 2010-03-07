راه یابی چهار اثر از کردستان به جشنواره سراسری ترنج

کامل گلباغی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: چهار اثر از جوانان عضو کانونهای فرهنگی مساجد استان کردستان جواز حضور در بخش پایانی جشنواره سراسری ترنج که در خوزستان برگزار می شود، راه کسب کرده اند.

وی با اشاره به حضور جوانان عضو کانونهای مساجد کردستان در این جشنواره عنوان کرد: نقش جشنواره های فرهنگی و هنری ویژه اعضای کانون های مساجد بر کسی پوشیده نیست، چون کانونهای مساجد در جوار مسجد واقع شده و با کار هنری خود در حقیقت در فضای مسجد و علوم اسلامی قرار می گیرند .

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی مساجد استان کردستان سازگاری آموزه های هنری با مفاهیم دینی، شناسایی و جذب جوانان علاقه مند و آشناسازی آنان با فرهنگ اسلامی و ترغیب و تشویق مدیران کانون ها به کشف استعدادهای محلی و منطقه ای را از جمله اهداف برگزاری جشنواره های مساجد عنوان کرد .

گلباغی یادآور شد: از استان کردستان هفت تابلو در رشته های خوشنویسی و نقاشی برای شرکت در جشنواره هنرهای تجسمی استان خوزستان با عنوان ترنج ارسال شد که پس از داوری آثار رسیده به دبیرخانه چهار اثر برای شرکت در مرحله کشوری برگزیده شد .

وی با بیان اینکه امسال جشنواره های جوان و مسجد برای پنجمین سال در رشته های فرهنگی هنری برگزار می شوند، خاطرنشان کرد: اعضای کانونهای مساجد کردستان در جشنواره های مختلف هنری حضور یافتند و خوشبختانه همواره شاهد درخشش این عزیزان در تمامی عرصه ها بودیم که فیلم کوتاه "همدلان" به کارگردان سید مرتضی فاتحی در جشنواره حضور به عنوان گروه برتر شناخته شد، و تندیس جشنواره را از آن خود کرد.