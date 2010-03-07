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۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۳۸

لاریجانی‎:‎

اقدام دولت ایتالیا در دستگیری خبرنگار ایرانی طنز هفته بود

اقدام دولت ایتالیا در دستگیری خبرنگار ایرانی طنز هفته بود

رئیس مجلس شورای اسلامی اقدام دولت ایتالیا در دستگیری خبرنگار ایرانی را طنز سیاسی هفته خواند‏‎.‎

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز یکشنبه گفت: در قیل و قال سیاسی در ‏صحنه بین المللی، ‌نقشه کودکانه دولت ایتالیا در دستگیری خبرنگار صدا و سیما‌ آن هم با چنین صحنه پردازی ‏ساده لوحانه، اذهان همگان را به طنز سیاسی هفته متمرکز کرد‎.

لاریجانی این اقدام دولت ایتالیا را کودکانه دانست و گفت: ‌باید اذعان کرد که ایتالیا با حیثیت ‏سیاسی و امنیتی خود بازی کرد و هیچ کس را با این ترفندهای بسیط نمی توانند متقاعد کنند و باید پاسخگوی ‏برخورد دون شان با یک خبرنگار حرفه ای باشند‏‎.‎

خبر تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.

کد مطلب 1046783

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