اقدام دولت ایتالیا در دستگیری خبرنگار ایرانی طنز هفته بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آغاز جلسه علنی امروز یکشنبه گفت: در قیل و قال سیاسی در ‏صحنه بین المللی، ‌نقشه کودکانه دولت ایتالیا در دستگیری خبرنگار صدا و سیما‌ آن هم با چنین صحنه پردازی ‏ساده لوحانه، اذهان همگان را به طنز سیاسی هفته متمرکز کرد‎.

لاریجانی این اقدام دولت ایتالیا را کودکانه دانست و گفت: ‌باید اذعان کرد که ایتالیا با حیثیت ‏سیاسی و امنیتی خود بازی کرد و هیچ کس را با این ترفندهای بسیط نمی توانند متقاعد کنند و باید پاسخگوی ‏برخورد دون شان با یک خبرنگار حرفه ای باشند‏‎.‎

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