به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نکوداشت محسن چینی فروشان مدیر سابق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که پس از 18 سال این پست را به سیدصادق رضایی واگذار کرد،عصر دیروز شنبه 15 اسفندماه در محل کانون برگزار شد.

مدیریت کانون باید کلید دل بچه ها را دست داشته باشد

در این مراسم غلامعلی حدادعادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین سخنران گفت: من 31 سال است که چینی فروشان را می شناسم و با او دوستی دارم. او مدیری اهل فرهنگ و درک هنری، صاحب ابتکار و ابتکارشناس است که از خوش روزگار همیشه نیز در فضایی کار کرده که فضای فعالیت فرهنگی در آن باز بوده است. چینی فروشان توانست کانون را از قوه به فعل درآورد و آنچه امروز از کانون می بینیم بخش اعظم آن حاصل تلاش وی است.

وی ادامه داد: اشاراتی در باب اهمیت کانون دارم. اول اینکه پرورش تفکر هم در کانون هم در آموزش و پرورش انجام می گیرد ولی در کانون متفاوت از مدرسه است. در مدرسه دانش اموزان با انجام تکالیف رشد می کنند ولی در کانون با تشویق و ترغیب. اینجا زبان برخورد با بچه ها زبان هنر و ادبیات است و به همین دلیل بچه ها خودشان به استقبال موضوع می آیند به همین دلیل مدیریت این دستگاه باید کلید دل بچه ها را دست داشته باشد.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی تاکید کرد: فعالیتهای کانون را می توان مکمل مدارس دانست. در مدرسه هم باید پرورش هنری باشد ولی آنجا محدودیتهایی وجود دارد اما در کانون این امکان فراهم است که هنر بیشتر نقش داشته باشد. آنچه باید مدیران کانون بدان دقت کنند این است که هر ارزشی که برای ملت و ایران می خواهیم باید برای تک تک عناصر آن در کانون برنامه داشته باشیم. اینجا باید این سوال مطرح شود که برای حفظ و تقویت ارزشها و حذف آنچه مطلوب نیست در نسلهای آینده چه باید بکنیم؟

حداد عادل اضافه کرد: کار ستادی در کانون یک وظیفه و کار در صف وظیفه دیگری است. شعب کانون در سراسر کشور سرمایه ملی محسوب می شود. آموزش و پرورش باید به فکر تقویت بنیه ستادی و گسترش صف در کانون باشد. باید به افزایش شعب و کتابخانه ها و همچنین اماکن دسترسی حداکثری مناطق محروم به فعالیتهای کانون، اندیشید.

بسیاری از هنرمندان امروز کودکی خود را در کانون گذرانده‌اند

در ادامه این مراسم محسن چینی فروشان در میان استقبال حاضران که بیشتر از بین مدیران و مربیان کانون در سراسر کشور بودند، به ایراد سخن پرداخت و گفت:کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یک واحد با فعالیتهای مختلف در زمینه کتاب، فیلم، نمایش، آموزش زبان و هنر و ... است که باید در حفظ یکپارچگی آن کوشید و آن را ارتقا داد. اعتبار کانون به علاقه و اعتماد مردم بدان و همچنین جایگاه بین المللی آن است که باید حفظ شود.

وی ادامه داد: گرچه کانون مشابهت‌هایی با آموزش و پرورش دارد ولی از آنجا که بیشتر در حوزه فرهنگ عمومی فعالیت می کند در عین اینکه نباید از آموزش و پرورش فاصله بگیرد ولی باید استقلال آن حفظ شود. کانون یک دستگاه تخصصی است که جایگزین ندارد. مجموعه کانون مجموعه ای جمع و جور و باکیفیت ایت که 50 سال سابقه خوب در کشور دارد. بسیاری از هنرمندان و ادیبان امروز کشورمان سالهای کودکی و نوجوانی خود را در کانون گذرانده اند. حفظ این چارچوب سفارش من به مدیران بعدی است چراکه این مزیتی است که برای دستیابی بدان زحمت کشیده شده است.

چینی فروشان در پایان صحبتهایش که با ذکر خاطراتی تلخ و شیرین از دوره مدیریتش در کانون همراه بود، تاکید کرد: بسیاری از مردم حتی کانون را مرکزی غیردولتی می بینند که این استقلال باید حفظ شود.

در ادامه مراسم حکم بازنشستگی و لوح تقدیر چینی فروشان به وی اهدا شد همچنین هدیه ویژه کانون توسط مجید مجیدی به وی داده شد که این دو همراه قدیمی یکیدگر را در آغوش گرفتند و اشک بر چشمان چینی فروشان نشست. مجیدی پس از اهدای هدیه به مدیر سابق کانون سالن را ترک کرد.

همچنین در این مراسم حکم انتصاب سه ساله سیدصادق رضایی مدیر جدید کانون خوانده و توسط حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش به وی داده شد.

همه زیبایی‌های آموزش و پرورش در کانون پدید آمده است

در ادامه مراسم حاجی بابایی در سخنانی گفت: کانون اهمیت ویژه‌ای برای آموزش و پرورش دارد و ما تلاش می کنیم همه امکانات را در اختیار کانون قرار خواهیم داد، چرا که این کانون می‌تواند تحول بنیادین در آموزش و پرورش را تضمین کند.

وی افزود: کار فرهنگی و هنری کردن کار مینیاتوری کردن است و کسی تا لیاقت پیدا نکند در این کسوت قرار نمی ‌گیرد .

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: هنرمند هرچه پیرتر می ‌شود در اصل روحش جوانتر می ‌شود حال باید بدانیم که کار معلم هم کار هنری است و معلمان ما به آنچه انجام می‌ دهند عشق می‌ ورزند البته هنری که منطبق بر فطرت نباشد کویری است که در یک باران موقت خیس می ‌شود اما در آن گیاهی نمی‌روید.

حاجی بابایی اضافه کرد: در سالهای گذشته در کانون همه زیبایی‌های آموزش و پرورش به صورت یکجا پدید آمده و ما معتقدیم هر چه این ارتباط بیشتر کار شود فرایند یادگیری برای دانش‌آموزان افزایش می ‌یابد. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باید به نقطه ‌ای برسد که بتواند همه نیازهای دانش‌آموزان را پاسخ دهد.

به گفته وی کانون همچنین می ‌تواند لطافت و ظرافت تحول بنیادین در آموزش و پرورش را تضمین کند.

وی در پایان صحبتهایش بیان کرد: کار کانون کاری تخصصی و پیچیده است که مربوط به کودکان و نوجوانان به عنوان حساسترین قشر جامعه است و ما باید سنجیده ‌ترین سخنان و فعالیتهای را در کانون داشته باشیم.

همچنین در این مراسم یکی از بچه های عضور کانون یک جفت مرغ عشق به چینی فروشان هدیه داد که وی این هدیه را بهترین و شیرین ترین هدیه این شب دانست.