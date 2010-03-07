لایحه موافقتنامه همکاری بین ایران و سوریه اصلاح شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه به منظور تامین نظر شورای نگهبان گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در خصوص لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه در زمینه حفظ نباتات را در دستور کار خود دارند.

نمایندگان مجلس با جایگزین کردن واژه های فارسی به جای عبارات لاتین ایراد شورای نگهبان در خصوص این لایحه را رفع کردند.

بر این اساس در این لایحه عبارت "ژرم پلاسم" به عبارت مواد اولیه قابل تکثیر اصلاح شد. عبارت لاتین دیگر این لایحه نیز اصلاح شد.