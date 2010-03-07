قطع دهها درخت کهنسال در پارک نشاط کرمان در هفته درختکاری

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، درحالیکه در شهر کویری کرمان وجود تنها یک درخت در شهر نعمتی بزرگ محسوب می شود اما طی ماههای اخیر شاهد قربانی شدن درختان در راستای تعریض معابر شهری هستیم که در بسیاری از خیابانهایی که در دست تعریض قرار دارند مشاهده شده است.

در آخرین اقدام دهها اصله درخت کهنسال که اکثرا از نوع نارون بودند چند روز قبل در اطراف پارک نشاط کرمان قطع شدند و مقداری از عرصه پارک نیز جهت تعریض خیابان به خیابانهای اطراف این پارک قدیمی شهر کرمان پیوست.

این درحالی است که پارک نشاط کرمان جزء محدود پارکهای شهر کرمان محسوب می شود که دارای درختان تنومند و قدیمی است که بسیار مورد علاقه شهروندان کرمانی نیز قرار دارد.

90 درصد درختان ضلع شرقی و غربی پارک نشاط آفت زده و یا خشک شده اند

معاون فنی و عمرانی شهرداری کرمان در گفتگو با یکی از رسانه های محلی کرمان گفته است این اقدام در راستای رفع سه گره ترافیکی در اطراف این فضای سبز صورت گرفته است.

وی در خصوص اصلاح پیاده روی پارک که در این طرح به خیابان پیوسته است، گفت: پیاده روی ضلع شرقی پارک نیز با استفاده از فضای داخل پارک اصلاح خواهد شد.

نکته قابل تامل در این راستا اظهاراتی است که مدیرکل پارکها و فضای سبز شهرداری تهران طی یک مصاحبه در خصوص اهمیت فضای سبز این شهر و حفظ آن گفته است.

کسی حق قطع درختان را ندارد

محمد علی مختاری در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: بر اساس قانون حفظ و گسترش فضای سبز، کسی حق ندارد هیچ درختی را در فضای شهر و حتی در حیاط خانه شخصی خود قطع کند.

وی افزود: این قانون را ما ابلاغ کرده ایم و امیدواریم شهروندان نیز برای اجرای آن با ما همکاری کنند.

وی تاکید کرد: سازمان پارکهای شهرداری به هیچ وجه اجازه قطع هیچ درختی در تهران را نمی دهد و اگر درختی در محلی واقع شده باشد که برای ساخت یک ساختمان از قطع آن ناگزیر باشیم آن را به جای قطع کردن جابجا خواهیم کرد تا از بین نرود.

این مقام مسئول در شهرداری تهران در پاسخ به این سئوال که چرا برای محافظت و مراقبت از درختان موجود در حیاط برخی خانه ها که شهروندان آنها را ریشه کن کرده اند شهرداری سختگیری نمی کند، تصریح کرد: واقعیت این است که باید در این زمینه فرهنگسازی شود و سختگیری جواب نمی دهد.

درختان نارون کرمان در حال مرگ تدریجی

این درحالی است که بسیاری از درختان نارون شهر کرمان همچنان به دلیل آلوده بودن به آفت سوسک چوبخوار درخت نارون در حال مرگ تدریجی هستند و گفته می شود هیچ راه درمان قطعی برای از بین بردن این آفت وجود ندارد.

درختان نارون در اکثر پارکها و خیابانهای شهر کرمان، درختان غالب فضای سبز کرمان هستند و اینکه گفته می شود 90 درصد درختان ضلع شرقی و غربی این پارک خشک شده اند و یا دچار آفت شده اند جای تاسف دارد.

نکته دیگر لزوم حفظ فضای سبز شهر خشک و کویری کرمان است و اینکه چرا برای اصلاح ساختار شهری بخشی از پارک را تخریب و درنهایت برای ایجاد پیاده رو قسمت دیگری از فضای سبز را اختصاص داده اند.

این مسئله نباید رویه ای برای اصلاح معابر شهری شود

یکی از شهروندان کرمانی در خصوص قطع این درختان درگفتگو با مهر تاکید کرد: پارک نشاط کرمان یکی از پارکهای مورد اقبال مردم کرمان می باشد که به دلیل محدودیت فضای سبز و تمرکز جمعیتی در مرکز شهر کرمان مورد استقبال مردم قراردارد.

این شهروند کرمانی گفت: تخریب قسمتی از فضای سبز این پارک و تعریض خیابان شاید مشکل ترافیکی خیابانهای اطراف این پارک را رفع کند اما درنهایت موجب لطمه به فضای سبز می شود که امیدواریم این مسئله به رویه ای برای اصلاح معابر شهری تبدیل نشود.

وی گفت: احیاء مجدد فضاهای سبز در شهری مانند کرمان بسیار مشکل است هر چند شاید پارکهایی در برخی مناطق شهر ایجاد شوند اما این پارکها با چمن و گلهای فصلی نمی توانند عملکردی را که یک درخت چندین ساله در تصفیه هوای شهر دارد انجام دهد.