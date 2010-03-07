اصرار مجلس بر 3 مصوبه خود و ارجاع به تشخیص مصلحت نظام

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه به منظور تامین نظر شورای نگهبان ایرادات وارد بر 2 لایحه موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان و موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان را بررسی و بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند.

همچنین لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس ایران و قطر و استرداد مجرمین این دو کشور نیز که با ایراد شورای نگهبان به مجلس برگشته بود با اصرار نمایندگان به مصوبه قبلی به مجمع ارسال شد.

نمایندگان بعد از بررسی ایرادات شورای نگهبان بر مصوبات قبلی اصرار و این لوایح را برای رفع اختلاف نظر شورای نگهبان و مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.