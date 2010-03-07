مصطفی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این شعار نیست. من از صمیم قلب معتقدم که خداوند مقدراتی برای هر کس و هر چیزی در نظر گرفته است. تقدیر خداوند برای مهرام، قهرمانی بود و وظیفه من و بازیکنانم تلاش برای رسیدن به آن.
وی با تمجید از عملکرد بازیکنان در طول مسابقات لیگ برتر و به خصوص دیدار برگشت فینال مقابل ذوب آهن ادامه داد: بازیکنانم سخت کوشانه کار کردند تا به اینجا رسیدند. به راستی که آنها با قلب و روح خود بازی کردند. به خصوص اینکه در جاهای سخت و تعیین کننده، واکنش کاملا مثبت داشتند.
سرمربی تیم بسکتبال مهرام تاکید کرد: البته نباید از تاثیرگذاری امکانات فراهم شده از سوی مسئولان باشگاه که راه را برای رسیدن تا جام قهرمانی هموارکرد، غافل شد. مجموعه این عوامل بود که موجب شد بتوانیم به آنچه خدا برای ما در نظر گرفته بود، دست یابیم.
هاشمی با اشاره به دیدار برگشت دو تیم مهرام و ذوب آهن در مرحله نهایی رقابتهای لیگ برتر و نوساناتی که موجب افزایش یا کاهش اختلاف امتیازی دو تیم شد، تصریح کرد: این طبیعت بسکتبال است. نمیتوان همیشه کاهش اختلاف امتیاز میان دو تیم را به منزله افت یک تیم یا قوت گرفتن تیم دیگر قلمداد کنیم. با این حال تاکید میکنم این اشتباهات من در بازی خوانی حریف و حتی تعویضها بود که در دقایقی موجب نزدیک شدن بازی میشد.
وی افزود: در مجموع اینکه دیدار سختی داشتیم. حتی وقتی 20امتیاز از حریف پیش افتادیم باز هم بازی سخت پیش میرفت. چون حریف ما بزرگ بود و هدفمند بازی میکرد. واقعا از شکست دواره این تیم خوشحالم.
سرمربی تیم مهرام با اشاره به حضورش تیمش در رقابتهای باشگاههای غرب آسیا و دغدغه مربوط به این رقابتها که از روز دوشنبه در تهران آغاز میشود، اظهار داشت: این هم از خاصیتهای حرفه مربیگری است همیشه استرس داشته باشی و نگران. ما مربیان نگران آمدیم و نگران میرویم. برای مسابقات غرب آسیا هم تلاش خواهیم کرد. البته در مورد این رقابتها فقط یک مدعی هستیم اما مطمئن به نتیجه کار نیستیم.
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