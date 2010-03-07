مصطفی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این شعار نیست. من از صمیم قلب معتقدم که خداوند مقدراتی برای هر کس و هر چیزی در نظر گرفته است. تقدیر خداوند برای مهرام، قهرمانی بود و وظیفه من و بازیکنانم تلاش برای رسیدن به آن.

وی با تمجید از عملکرد بازیکنان در طول مسابقات لیگ برتر و به خصوص دیدار برگشت فینال مقابل ذوب آهن ادامه داد: بازیکنانم سخت کوشانه کار کردند تا به اینجا رسیدند. به راستی که آنها با قلب و روح خود بازی کردند. به خصوص اینکه در جاهای سخت و تعیین کننده، واکنش کاملا مثبت داشتند.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام تاکید کرد: البته نباید از تاثیرگذاری امکانات فراهم شده از سوی مسئولان باشگاه که راه را برای رسیدن تا جام قهرمانی هموارکرد، غافل شد. مجموعه این عوامل بود که موجب شد بتوانیم به آنچه خدا برای ما در نظر گرفته بود، دست یابیم.

هاشمی با اشاره به دیدار برگشت دو تیم مهرام و ذوب آهن در مرحله نهایی رقابت‎های لیگ برتر و نوساناتی که موجب افزایش یا کاهش اختلاف امتیازی دو تیم شد، تصریح کرد: این طبیعت بسکتبال است. نمی‎توان همیشه کاهش اختلاف امتیاز میان دو تیم را به منزله افت یک تیم یا قوت گرفتن تیم دیگر قلمداد کنیم. با این حال تاکید می‎کنم این اشتباهات من در بازی خوانی حریف و حتی تعویض‎ها بود که در دقایقی موجب نزدیک شدن بازی می‎شد.

وی افزود: در مجموع اینکه دیدار سختی داشتیم. حتی وقتی 20امتیاز از حریف پیش افتادیم باز هم بازی سخت پیش می‎رفت. چون حریف ما بزرگ بود و هدفمند بازی می‎کرد. واقعا از شکست دواره این تیم خوشحالم.

سرمربی تیم مهرام با اشاره به حضورش تیمش در رقابت‎های باشگاه‌های غرب آسیا و دغدغه مربوط به این رقابت‎ها که از روز دوشنبه در تهران آغاز می‎شود، اظهار داشت: این هم از خاصیت‎های حرفه مربیگری است همیشه استرس داشته باشی و نگران. ما مربیان نگران آمدیم و نگران می‎رویم. برای مسابقات غرب آسیا هم تلاش خواهیم کرد. البته در مورد این رقابت‏ها فقط یک مدعی هستیم اما مطمئن به نتیجه کار نیستیم.