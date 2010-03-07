گفتگوی تلفنی لاوروف و کلینتون درباره ایران و پیمان استارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، "سرگئی لاوروف" و "هیلاری کلینتون" در این گفتگوی تلفنی درباره بسیاری از مسائل مهم از جمله انعقاد پیمان جدید استارت گفتگو کردند.

همچنین وزرای خارجه روسیه و آمریکا درباره نشست آتی مذاکرات سازش در 19 مارس (28 اسفند) و همچنین درباره موضوع هسته ای ایران گفتگو کردند.

آخرین دور مذاکرات درباره پیمان جدید کاهش تسلیحات هسته ای سه شنبه هفته جاری انجام می شود.

خاطرنشان می شود که مشاور دیپلماتیک رئیس جمهور روسیه اخیرا گفته است که احتمال دارد مسکو و واشنگتن، معاهده جدید منع گسترش تسلیحات راهبردی موسوم به استارت 1 را در ماه مارس امضا کنند.