نشست بازنگری NPT باید اهداف خلع سلاح جهانی را تدوین کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، بان کی مون در بیانیه ای که توسط دفتر مرکزی سازمان ملل در نیویورک صادر شد، گفت: دولتهایی که قرار است در ماه مه در نشست بازنگری ان. پی. تی. در نیویورک شرکت کنند باید پیشتر اهداف خلع سلاح کامل هسته ای را تدوین کنند.

ان. پی. تی. که 40 سال پیش اجرایی شد به عنوان اساسی برای خلع سلاح و ممانعت از اشاعه تسلیحات هسته ای در آمد، اما استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز بخشی از این پیمان و معاهده است و هر 5 سال یکبار اعضا از 3 تا 28 ماه مه جمع می شوند تا در نشستی لزوم بازنگری در آن را مورد بررسی قرار دهد.

بان ضمن یاد آوری برخی دیگر از ابعاد ان. پی. تی. گفت: ان. پی.تی همچنین دولتهای دارای تسلیحات هسته ای را متعهد به خلع سلاح می کند و امروزه حمایت روز افزون از دولتها و سازمان های مدنی برای رسیدن به این هدف وجود دارد و من بر آن هستم تا بر اهمیت یک کنفرانس بازنگری موفق تاکید کنم.