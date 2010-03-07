ایرانیان امسال 700 میلیارد ریال زکات پرداخت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، سعید ستاری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران از افزایش 43 درصدی جمع آوری زکات در کشور خبر داد و افزود: امسال 700 میلیارد ریال زکات در کشور جمع آوری شده است.

وی با اشاره به افزایش 35 درصدی کمکهای مردم به کمیته امداد امام خمینی(ره) در سطح کشور بیان داشت: طی 11 ماه گذشته مردم خیر بالغ بر سه هزار و 500 میلیارد ریال به مردم نیازمند و مددجویان تحت پوشش این کمیته کمک کرده اند.

وی گفت: هم اکنون مشارکت مردمی 23.5 درصد بوده که تا پایان برنامه پنجم توسعه این رقم به 35 درصد و در چشم انداز 20 ساله این رقم به 75 درصد خواهد رسید.

وی اظهار داشت: کمکهای مردمی در زمینه ساخت مسکن، تامین نیازهای ایتام و مایحتاج ضروری خانواده ها، تهیه جهزیه برای نوعروسان و تامین نیازهای تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد هزینه شده است.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با اشاره به اینکه هم اکنون 350 هزار یتیم در کشور تحت حمایت 400 هزار حامی است، گفت: حمایت از زنان بد سرپرست و سرپرست خانوار، کودکان خردسال و سالمندان محورهای اصلی حمایت های کمیته امداد امام خمینی (ره) است.

ستاری با بیان اینکه یکی از سیاستهای اصلی دولت در کمیته امداد امام خمینی (ره)، توانمند سازی خانواده ها و خارج کردن آنها از چرخه دریافت خدمات است، خاطرنشان کرد: کارشناسان ما درصدد کشف نقطه توانمند سازی مددجویان هستند.