برنامه های تشویقی قطعه سازان خودرو اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نخستین آئین نکوداشت برترین های زنجیره تامین سازه گستر سایپا، طی سا های گذشته همواره قطعه سازانی که از نظر کیفیت، تامین به موقع و دیگر موارد مشکل داشتند و روند تولید را به تعویق می انداختند ملزم به پرداخت جریمه می شدند، ولی سایر مزیت های آنان در حوزه های مختلف مدنظر قرار نمی گرفت.

در آئین مذکور به این موضوع اهمیت داده خواهد شد و پس از انجام بررسی های لازم از سوی هیات داوران، قطعه سازانی که در پنج حوزه طراحی، کیفیت، تحویل به موقع، قیمت و توازن در شاخص های زنجیره تامین که شاخص اصلی است عملکرد مطلوبی داشته باشند، معرفی و از آنان تجلیل به عمل خواهد آمد.

برای انتخاب واحد های برتر قطعه سازی، سایر بخش های مرتبط با زنجیره تامین که منجر به بهبود مستمر فعالیت های آنان می شود نیز مد نظر قرار خواهد گرفت.

قرار است این آئین در پایان هر سال برگزار شود تا به دنبال آن تلاش قطعه سازان برای رسیدن به استانداردهای جهانی افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، نخستین آئین نکوداشت برترین های زنجیره تامین شرکت سازه گستر سایپا، 24 اسفندماه سال جاری در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار خواهد شد.

