  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۲۴

برای اولین بار ؛

برنامه های تشویقی قطعه سازان خودرو اجرایی می شود

نخستین آئین نکوداشت برترین های زنجیره تامین شرکت سازه گستر سایپا 24 اسفند ماه برگزار خواهد شد و طی آن برای اولین بار در صنعت خودرو و زنجیره تامین کشور ، سیاستهای تشویقی به سایر سیاستهای حمایتی از قطعه سازان اضافه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نخستین آئین نکوداشت برترین های زنجیره تامین سازه گستر سایپا، طی سا های گذشته همواره قطعه سازانی که از نظر کیفیت، تامین به موقع و دیگر موارد مشکل داشتند و روند تولید را به تعویق می انداختند ملزم به پرداخت جریمه می شدند، ولی سایر مزیت های آنان در حوزه های مختلف مدنظر قرار نمی گرفت.

در آئین مذکور به این موضوع اهمیت داده خواهد شد و پس از انجام بررسی های لازم از سوی هیات داوران، قطعه سازانی که در پنج حوزه طراحی، کیفیت، تحویل به موقع،  قیمت و توازن در شاخص های زنجیره تامین  که شاخص اصلی است عملکرد مطلوبی داشته باشند، معرفی و از آنان تجلیل به عمل خواهد آمد.

برای انتخاب واحد های برتر قطعه سازی، سایر بخش های مرتبط با زنجیره تامین که منجر به بهبود مستمر فعالیت های آنان می شود نیز مد نظر قرار خواهد گرفت.

قرار است این آئین در پایان هر سال برگزار شود تا به دنبال آن تلاش قطعه سازان برای رسیدن به استانداردهای جهانی افزایش یابد.
بر اساس این گزارش، نخستین آئین نکوداشت برترین های زنجیره تامین شرکت سازه گستر سایپا، 24 اسفندماه سال جاری در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1046800

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها