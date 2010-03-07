تولید شمش آلومینیوم افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ( ایمیدور ) ، مدیر عامل این شرکت با اعلام خبر فوق افزود: مجموع تولید تا روز ششم اسفند ماه سال جاری به 104 هزار و 282 تن رسید که این رقم بیش از میزان تولید سالانه کارخانه آلومینیوم المهدی از ابتدا تا کنون بوده است.

به گفته مهدی ثقفی ،‌ این در حالی است که پیش بینی می شود کل رقم تولید در روزهای باقی مانده امسال به مرز 111هزار تن خواهد رسید .

وی یادآور شد : کل تولید سالهای 1376 تا سال جاری هیچگاه از 104 هزار و 167 تن سال 1384 فراتر نرفته بود .

شرکت آلومینیوم المهدی طی 13 سال فعالیت خود 781 هزار تن شمش تولید کرده است که بیشترین رقم تولید در سال های اخیر مربوط به سال 84 بود که در روزهای گذشته این رکورد شکسته شد.

میزان تولید شمش در کارخانه المهدی از سال 76 – زمان راه اندازی – تا سال 1383به ترتیب 4 هزار و 423، 13 هزار و 342 ، 20 هزار و 519 ،‌ 22 هزار و 147 ،‌27هزار و 584 ،‌48 هزار و 20 ،‌59هزار و 17 ،‌91هزار و 704 بود که در سال 84 به رکورد 104هزارو 167 تن دست یافت .اما در سال های 85 تا 87 رقم تولید به سطح 102 هزار و 984 ،‌ 78هزار و 428 و 103 هزار و 242 تن رسید، این در حالی است که میزان تولید شمش تا تاریخ 10 اسفند ماه رقم 105 هزار و 524 تن را به ثبت رساند.

