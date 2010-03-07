بایرن مونیخ متوقف شد / شالکه به رده دوم صعود کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بایرن مونیخ دیشب در حالی که میهمان کلن بود با نتیجه یک بر یک مقابل این تیم متوقف شد. لوکاس پودولسکی در دقیقه 31 برای کلن گل زد و باستین شواین اشتایگر در دقیقه 58، بازی را به تساوی کشید.

شالکه در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با نتیجه 4 بر یک در زمین اینتراخت فرانکفورت مقابل این تیم به برتری رسید. مه یر تک گل اینتراخت را در دقیقه 52 به ثمر رساند و ماتیپ (12)، هودس (15) ، راکیتیچ (80) و کورانی (89) گل های شالکه را به ثمر رساندند.

در سایر دیدارهای دیشب نتایج زیرحاصل شد:

* فرایبورگ یک - هانوفر 2

* هامبورگ یک - هرتابرلین صفر

* وردربرمن 2 - اشتوتگارت 2

* ولفسبورگ 4 - بوخوم یک

* بروسیا دورتموند 3 - مونشن گلادباخ صفر

این رقابت ها امشب با برگزاری دو دیدار زیر به پایان می رسد:

* نورنبرگ - بایرلورکوزن

* هوفنهایم - ماینز

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 53 امتیاز

2- شالکه 51 امتیاز

3- بایرلورکوزن 50 امتیاز - یک بازی کمتر

4- هامبورگ 43 امتیاز

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16- فرایبورگ 20 امتیاز

17- نورنبرگ 18 امتیاز - یک بازی کمتر

18- هرتابرلین 15 امتیاز