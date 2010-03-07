اختصاص 600 میلیارد ریال جهت تقویت زیر ساختهای فرهنگی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، وحید جلال زاده شامگاه شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان ماکو، با اشاره به رویکرد فرهنگی سفرهای دور سوم هیئت دولت به استانها، گفت: علاوه بر بودجه دستگاههای فرهنگی کشور، 15هزار میلیارد ریال جهت تقویت بخش های فرهنگی در اختیار استانداریها قرار گرفته که سهم آذربایجان غربی از این اعتبار 600 میلیارد ریال است.

وی تقویت بخش های فرهنگی را در اولویت برنامه های سال آینده آذربایجان غربی عنوان کرد و بیان داشت: مباحث فرهنگی استان باید بیشتر از گذشته در جلسات شورای فرهنگ عمومی استان مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار آذربایجان غربی توجه به افزایش اعتبارات بخش آموزش و پرورش، کمک به توسعه مساجد و مصلاهای استان، تقویت هیئت های ورزشی و فعال کردن بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش ورزش استان، احداث خانه های عالم در روستاها، کمک اعتباری به صدا وسیما برای پوشش شبکه های تلویزیونی در شهرهای مرزی را از جمله اقدامات و برنامه های استان طی سال آینده عنوان کرد.

نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت هم در این جلسه گفت: در شهرستان ماکو با توجه ویژه دولت کارها و اقدامات بسیار شایسته و بزرگی انجام شده و مردم این منطقه قدردان تلاش های دولت هستند.

سلیمان جعفرزاده افزود: ارتقای بخش های شوط و پلدشت به فرمانداری، تصویب منطقه آزاد تجاری، ایجاد گمرک در منطقه بورالان، توسعه راهها، توسعه بخش کشاورزی و توسعه بیمارستان ماکو بخشی از این اقدامات است.

فرماندار ماکو نیز در این جلسه با اشاره به موقعیت جغرافیایی و هم مرز بودن این شهرستان با دو کشور گفت: توجه ویژه به توسعه و آبادانی این شهرستان می تواند ماکو را به یکی از بهترین شهرهای کشور تبدیل کند.

حمید احمدیان با اشاره به توجه ویژه دولت به توسعه، عمران و آبادانی این شهرستان بیان داشت: در مدت فعالیت دولت نهم 1280 میلیارد ریال برای اجرای پروژه های مختلف در شهرستان ماکو هزینه شده است.

وی با بیان اینکه طی سالجاری نیز 131 پروژه مختلف با 60 میلیارد ریال اعتبار در شهرستان ماکو اجرا می شود، اظهار داشت: سال آینده نیز 234 پروژه جدید، نیمه تمام و مستمر در شهرستان ماکو با 686 میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده اجرا خواهد شد.

در این جلسه در خصوص تعریض خیابان امام، اجرای تصفیه خانه و شبکه دفع فاضلاب شهری، احداث 11 کانال در داخل شهر برای مهار سیلاب ها، جابجایی منازل زیرکوهی، مطالعه سدهای خاکی، پوشش بتنی انهار و احداث راههای بین مزارع، اجرای طرح جامع ساماندهی دشت بورالان، اجرای سایت دامداری های صنعتی در بازرگان، اجرای طرح احیای باغ قلعه جوق و احیای قلعه تاریخی ماکو بحث و تبادل نظر شد.

روند گازرسانی به مناطق شهری و روستایی ماکو، احداث راههای روستایی، ساماندهی ورودی شهر ماکو، حل مشکل زمین برای احداث مرکز فنی و حرفه ای و اجرای دو تقاطع غیر همسطح در مسیر کمربندی از دیگر مسایل مطرح شده در این جلسه بود.

در جلسه پنج ساعته کمیته برنامه ریزی شهرستان ماکو 30 مصوبه برای توسعه و آبادانی و حل مشکلات این شهرستان به تصویب اعضا رسید.