10 قلم لوازم بهداشتی در مدارس گلستان توزیع شد

عیسی پائین محلی در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان افزود: در راستای ارتقاء سطح سلامت و بهداشت دانش آموزان و مدارس و به منظور استفاده مربیان بهداشت در معاینات غربالگری دانش آموزان، کارشناسی بهداشت و تغذیه سازمان اقدام به خرید وسایل بهداشتی و توزیع آن به شهرستان و مناطق کرده است.

وی اظهار داشت: این اقلام شامل جعبه کمک های اولیه، ترازوی دیجیتال، ترمومتر، قد سنج، آبسلانگ بوده است.

وی خاطرنشان کرد: دستکش، فشارسنج، چارت بینایی، شانه دندانه ریز، بسته آموزشی و بهداشتی، از دیگر وسایل بهداشتی بود که بین دانش آموزان توزیع شده است.

به گفته پائین محلی، برای خرید این لوازم بهداشتی 110 میلیون ریال از اعتبارات بهداشتی این سازمان هزنیه شده است.

گلستان 301 هزار دانش آموز دارد.

