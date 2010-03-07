نیایش روحانی مسلمان؛ آغازگر فعالیت کنگره ایالات متحده

درهای یکی از بزرگترین مساجد استرالیا به روی غیر مسلمانان گشوده می‌شوند

مسلمانان استرالیایی درهای یکی از بزرگترین مساجد خود را روز شنبه 6 مارس (15 اسفند) به روی غیر مسلمانان باز می‌کنند تا بتوانند سوء باورهایی را که درباره اسلام و پیروان آن وجود داشته از بین ببرند و درک بهتری از اسلام ایجاد کنند.

شیخ یحیی صافی امام مسجد لاکمبا گفت: ما تلاش می‌کنیم گردهم جمع شویم و با هم همکاری کنیم و تلاش کنیم درک بهتری از حقیت اسلام به دست بیاوریم. ما امسال تصمیم گرفتیم این رویداد را با شکوه و عظمت خاصی برگزار کنیم تا نشان دهیم که میزان تساهل ما چقدر است.

این مسجد درهای خود را از صبح تا عصر به روی بازدید کنندگان گشود و با حضور راهنمایانی آنها را به داخل مسجد هدایت شدند روز گشایش درهای مسجد در استرالیا دربرگیرنده بحثها و گفتگوهایی درباره آموزه‌های اسلامی و اقلیت مسلمان است.

اسلام پس از مسیحیت دومین دین استرالیا است و مسلمانان 5/1 درصد از جمعیت 20 میلیونی این کشور را تشکیل داده‌اند. مسلمانان از 200 سال پیش در استرالیا سکونت داشتند اما پس از حملات یازدهم سپتامبر مورد شک و سوء ظن قرار گرفتند. گزارشهای اخیر دولتی نشان می‌دهد که مسلمانان این کشور با اسلام‌هراسی و رفتارهای نژادپرستانه عمیق و ریشه داری روبرو هستند.

شبکه اسلامی نروژ کلاسهای آموزش مبانی اسلام برگزار می‌کند

شبکه اسلامی نروژ کلاسهایی را برای آموزش اسلام به غیر مسلمانان علاقمند اسلو تشکیل داده تا آنها بتوانند با اصول و مبنای دین و اندیشه اسلامی آشنا شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، فهد قریشی از اعضای هیئت مدیره شبکه اسلامی نروژی اظهار داشت که این کلاسهای آموزشی نخستین کلاسهایی هستند که در نوع خود در نروژ برگزار شده‌اند. چراکه بسیاری از نروژی‌ها نسبت به اسلام ابراز علاقه کرده‌اند.

آمار دقیقی از تعداد نروژی‌هایی که به اسلام مشرف می‌شوند وجود ندارد اما یکی از شبکه‌های خبری نروژ در ماه دسامبر اعلام کرد که سال گذشته حدود 100 نفر با مراجع به نهادهای اسلامی به اسلام و یادگیری مبانی آن ابراز علاقه کرده بودند. این ارقام مطابق با گزارشهایی اعلام شده که از سوی سازمانهای دینی اسلامی نروژ ارائه شده است.

کلاسهای آموزش اسلام در نروژ از 9 مرحله طی 9 ماه تشکیل شده است.

مسلمانان نروژی 150 هزار نفر تخمین زده می‌شوند که این تعداد در میان جمعیت 5/4 میلیون نفری نروژ زندگی می‌کنند. در این کشور اروپایی حدود 90 سازمان و مرکز اسلامی وجود دارند.

کنگره ایالات متحده با نیایش روحانی مسلمان آغاز به کار کرد

روحانی مسلمان دانشگاه دوک ایالات متحده این هفته در مقابل نمایندگان کنگره ایالات متحده نیایش آغازین را عهده‌دار شد.

از آغاز این سنت ارائه دعای آغاز کار کنگره ایالات متحده تا کنون این سومین باری بود که از یک رهبر دینی مسلمان برای ارائه نیایش دعوت می شد.

عبدالله آنتپلی که در سال 2008 فعالیت به عنوان نخستین روحانی مسلمان دانشگاه دوک را آغاز کرد گفت: دعوت از وی برای ارائه دعای آغازین کنگره درحالی صورت گرفته است که اسلام و مسلمانان در این کشور در مرکز توجه قرار دارند و این اقدامات می تواند تأثیرات منفی که پس از یازدهم سپتامبر در ایالات متحده علیه مسلمانان ایجاد شد را خنثی کند.

برخی رهبران جامعه مسلمان و رؤسای سازمانهای اسلامی در حضور در مراسم نیایش آنتپلی در کنگره حضور یافتند.

مسجد جدید در غرب استکهلم ساخته می‌شود

سیاستمداران محلی در رینکه‌بی، حومه غربی شهر استکهلم سوئد با ساخت مسجدی جدید برای اقلیت مسلمان این منطقه موافقت کردند.

اقلیت مسلمان رینکه‌بی از مدتها پیش درخواست ساخت مسجدی را مطرح کرده بودند و اکنون این مسجد مکان مناسبی یافته و با ساخت آن موافقت شده است.

نمایندگان شش حزب سیاسی سوئد سرمقاله مشترکی در روزنامه داگنز ناهیتر در حمایت از ساخت نیایشگاه جدید برای مسلمانان منتشر کردند.

در این مقاله این شش سیاستمدار ابراز امیدواری کرده‌اند که این مسجد بتواند اقتصاد محلی را رونق بخشیده و امنیت را در منطقه ارتقا دهد . آنها در این مقاله به تجربه ساخت مسجدی در سودرمالم در دهه 1990 اشاره کرده که همین داستان موفقیت را به دنبال داشت است.

قبرستان تاریخی قدس حمایت می‌شود

ستادی علیه طرحهای رژیم صهیونیستی برای ساخت موزه در قبرستان تاریخی مسلمانان شهر قدس در ایالات متحده تشکیل شده که از حمایت ادیان دیگر نیز برخوردار است.

دکتر رشید خالد استاد مطالعات عربی دانشگاه کلمبیا گفت: احساس می کنم وظیفه داریم در رابطه با تخریب این میراث حائز اهمیت اقدام کنیم.

اعضای این ستاد می خواهند قبرستان تاریخی مسلمانان را که در معرض تهدید به تخریب برای ساخت موزه تساهل صهیونیستها قرار دارد نجات دهند.

رژیم صهیونیستی پیش از این هم بخشهای گسترده ای از این قبرستان را طی سالها در عملیات به اصطلاح پروژه های توسعه که دربرگیرنده یک پارکینگ در دهه 1960، یک مدرسه، جاده و یک بوستان بزرگ است تخریب کرده است.

این قبرستان که قدمت آن به چندین قرن می رسد به عنوان قبرستانی شناخته می شود که دربرگیرنده آرامگاه مشاوران و مقامات نظامی صلاح الدین است که به قرن دوزادهم باز می گردد همچنین دربرگیرنده قبر برخی اصحاب پیامبر اسلام (ص) است.

خالدی گفت: چندین نفر از اجداد من هم در این قبرستان به خاک سپرده شده اند که تعدادی از آنها در قرن پانزدهم درگذشته اند.

مرکز حقوق اساسی در نیویورک که نماینده این ستاد است دادخواستی را از طرف 60 نفر از خانواده های شهر قدس و ایالات متحده به سازمان ملل ارائه کرده است.

خالدی در این رابطه گفت: پس از آنکه تلاشهای بسیار در دادگاه های رژیم صهیونیستی با مشکل مواجه شد، برخی از ما با مرکز حقوق اساسی ارتباط برقرار کرده و این مرکز برای همکاری و کمک به ما قول مساعد داد و اکنون این درخواست ها به سازمانهای مختلفی از سازمان ملل ارائه شده است.

مخالفان این طرح اظهار می دارند که این موزه چگونه قرار است موزه تساهل باشد وقتی که با نمادهای عدم تساهل راه اندازی می شود، این ستاد همچنین مورد توجه بسیاری از آمریکایی ها قرار گرفته و بسیاری از آنها تلاش می کنند که مسلمانان را در این رابطه یاری کنند.

لاهود با ابراز مسرت از اینکه این درخواست مورد توجه بسیاری از مردم آمریکا قرار گرفته است گفت: هرکس از امر مطلع می شود که مرکز سیمون وسنتال می خواهد موزه تساهل را روی قبرستان تاریخی مسلمانان بنا کند به شدت خشمگین می شود.

اسلام هراسی جرمی علیه بشریت است

نخست وزیر ترکیه در دیدار با نمایندگان سازمانهای غیر دولتی اسلام هراسی در اروپا را محکوم کرد و آن را چون نژادپرستی جرمی علیه بشریت دانست.

رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه تصریح کرد: اسلام هراسی امری کاملا ناشایست و نادرست است که منشأ آن مورد اتهام قرار دادن تمام مسلمانان برای اقدامات افراط گرایانه است.

وی همچنین اسلام هراسی و حملات نژاد پرستانه اخیر علیه مسلمانان در کشورها اروپایی را محکوم کرد.

اردوغان اظهار داشت: اقداماتی که با تعصب و محرومیت علیه حقوق اجتماعی و سیاسی افراد به علت نوع پوشش، سبک زندگی و اعتقادات دینی آنها صورت می گیرد امری غیر مشروع و غیر عادلانه است.

اسلام هراسی از نوواژه هایی است که به تعصب یا تبعیض علیه مسلمانان و اسلام اطلاع می شود. این واژه در اواخر دهه 1980 مورد استفاده قرار گرفت اما پس از حملات یازدهم سپتامبر در آمریکا استفاده از آن مرسوم تر شد. در سال 1997 یک سازمان فکری بریتانیا اسلام هراسی را بیزاری و دشمنی از اسلام تعریف کرده که در نهایت به ترس و انزجار از تمام مسلمانان منتهی می شود.

کرملین از تشکیل شورای هماهنگی مسلمانان روسیه حمایت می‌کند

رئیس بخش مشورتی سیاست داخلی کرملین اعلام کرد که از طرح تشکیل شورای عالی هماهنگی مسلمانان روسیه حمایت خواهد کرد.

الکسی گریشین رئیس بخش مشورتی سیاست داخلی کرملین مقر ریاست جمهوری روسیه گفت: تشکیل شورای هماهنگ کننده مسلمانان روسیه به جامعه مسلمان این کشور کمک می‌کند مهمترین مشکلات خود را براساس اتفاق آرا ، صدور بیانیه‌های مشترک ، انتشار فتواهای متفیان و برقراری روابط مؤثر بادولت حل کنند.

این ایده از سوی طلعت تاج الدین رئیس هئیت مرکزی مسلمانان روسیه پیشنهاد شد و آن را به عنوان هیئتی توصیف کرد که می‌تواند با ریاست مشترک سه نفر از روسای هیئت مرکز مسلمانان، شورای مفتیان و شورای هماهنگی مسلمانان قفقاز اداره شود.

گریشین گفت: ایده تأسیس این شورا با نمایندگی مسلمانان تمام هیئتهای اسلامی در فدراسیون روسیه مورد حمایت اکثر مفتیان و ائمه جماعات روسیه قرار گرفته است.

وی در رابطه با وحدت سازمانهای اسلامی گفت: موضع ما در این رابطه تغییر نکرده است و ما همواره از وحدت میان مسلمانان روسیه حمایت کرده‌ایم. اما این فرآیند باید با دقت انجام شود چرا که براساس اظهارات رهبران سازمانهای اسلامی مسلمان که پیشتر اشاره کرده‌اند باید از هرگونه تنش تازه در این رابطه جلوگیری کرد.