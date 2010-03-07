محمود سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره احتمال برگزاری بخشی از نمایشگاه کتاب زیر چادر، گفت: من به عنوان کسی که سالهاست با نقشه نمایشگاه آشنا هستم میگویم که بخشی از فضای نمایشگاه سال آینده یعنی راهرو رواقهای شرقی و غربی از بین میرود البته همچنان در شبستان راهروهای پهن را داریم و از آن استفاده میکنیم.
وی افزود: من شخصاً از اینکه سازه دیگری غیر از آن رواقها به بخش مربوط به ناشران کودک، آموزشی و دانشگاهی داده شود، خوشحالم اما اگر قرار باشد از چادر برزنتی و داربست و امثالهم استفاده شود، آن را یک فاجعه میدانم.
مدیر کمیته ناشران داخلی در عین حال اضافه کرد: اما اگر منظور از چادر، چادر نسوز ضد آب و ضد حریقی است که مسائلی مانند سرما و گرما هم در آن لحاظ شده باشد، فکر میکنم انشاء الله دو، سه هزار متر به فضای نمایشگاهی ما در مصلی اضافه میشود. در گفتگوهایی هم که دوستان با رئیس جمهور داشتهاند، چنین تدبیری اندیشیده شده و وعده این سازهها داده شده است.
سالاری گفت: اگر چنین شود و این فضا به نمایشگاه اختصاص پیدا کند، آن را به ناشران میدهیم تا بتوانیم میزبان تعداد بیشتری ناشر در نمایشگاه باشیم.
وی در عین حال درباره بخشهایی که از رواقهای اصلی مصلی منتقل میشوند هم تاکید کرد: ناشران بخشهای دانشگاهی، کودک و نوجوان و آموزشی از آن فضا جدا خواهند شد اما اینکه این فضای جدید در کجای مصلی مستقر خواهد شد، هنوز اطلاعی ندارم.
با وجود درخواست چندی پیش وزیر ارشاد برای توقف عملیات عمرانی در مصلی تا بعد از نمایشگاه کتاب، در ماههای اخیر فعالیتهای ساختمانی این محل سرعت گرفته است تا جایی که حسینی چندی پیش احتمال برگزاری بخشی از این نمایشگاه را در زیر چادر تائید کرد و گفت: اگر رواقها آماده نشود چادرهای بزرگی نصب و بعضی غرفهها آنجا برپا میشود.
با این حال قبادی معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران ضمن تائید حذف رواقهای شرقی و غربی از فضای این نمایشگاه در مصلی از شناسایی سازههایی جدید و استاندارد و استفاده از آنها در این محل خبر داده بود.
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