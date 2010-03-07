به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم در محل فروشگاه مرکزی انتشارات سوره مهر با حضورتعدادی از چهره های فرهنگی چون حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری، عماد افروغ استاد دانشگاه و نماینده مجلس هفتم، محمدرضا سرشار نویسنده و دبیر جایزه کتاب سال، مرتضی سرهنگی مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری، محسن مومنی مدیر مرکز آفرینشهای ادبی حوزه و محمد حمزه زاده مدیر عامل انتشارات سوره مهر شکل‌می گیرد.

همچین در این مراسم سیده اعظم حسینی نویسنده و سیده زهرا حسینی راوی کتاب سخنرانی خواهند داشت.

رونمایی از چاپ صدم کتاب " دا "فردا دوشنبه 17 اسفند از ساعت 10 تا 12 برگزارمی شود.

این نخستین بار در تاریخ ادبیات کشور است که یک کتاب در فاصله 18 ماه به چاپ صدم می رسد. این کتاب تا کنون سه جایزه کتاب سال، جلال آل احمد و شهید حبیب غنی پور را به دست آورده است.



