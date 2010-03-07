به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی صبح شنبه در پنجمین همایش سراسری پلیس ترافیک کشور افزود: انضباط اجتماعی در تمام دنیا ریشه در قراردادهای اجتماعی دارد، قراردادهایی که بین مردم برای حفظ نظم و انضباط بسته می‌شود ولی در نظام جامع اسلامی انضباط اجتماعی به عنوان یک ارزش ریشه در باورها دارد.

وی ادامه داد: برقراری انضباط اجتماعی در جامعه برای آن است که ذات حق بر نظم به عنوان یک ارزش مهم اخلاقی تاکید دارد.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: تفاوت بین اخلاق انتفاعی و اخلاق الهی در آن است که اخلاق الهی برای خداست و در تضاد با منافع شخصی و گروهی تاب مقاومت دارد اما اخلاق انتفاعی برای جلب توجه دیگران بوده و در تضاد با منافع شخصی و گروهی تاب مقاومت ندارد.

رئیسی عنوان کرد: در بسیاری از فرامینی که ائمه دارند نظم در کنار تقوا قرار گرفته و انضباط اجتماعی نیز ریشه در تقوای الهی دارد.

وی گفت: کارآمدترین نظام اجتماعی و انضباط اجتماعی آن است که افراد در تنهایی نیز خود را مکلف به رعایت نظم و قانون بدانند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: امروزه در نظام مدیریتی کارآمدترین نظام کنترلی، نظام خودکنترلی است که در آن مردم خود را به رعایت قوانین ملزم می‌داند.

رئیسی گفت: یکی از اهداف این همایش حضور موثر و پیشگیرانه پلیس در طرح نوروزی است. زیرا با ورود به سال جدید باید کاری کنیم تا تعداد کشته‌ها و مجروحها که بسیار تکان دهنده است به حداقل برسد و تمام برنامه های پلیس به سمتی رود که حتی یک نفر نیز در این زمینه آسیب نبیند.

وی ادامه داد: تمام اقداماتی که تاکنون در زمینه کاهش تصادفات و تلفات صورت گرفته لازم اما کافی نبوده است. به نحوی که بیشتر پرونده‌های موجود در قوه قضائیه به پرونده‌های تصادفات و مشکلات مربوط در این زمینه ارتباط دارد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: باید گامهای نوینی برای انضباط اجتماعی برداشته شود و بسترهای تازه‌ای در زمینه ایمنی خودروها، جاده‌‌ها و معاینه فنی برداشته شود.

رئیسی افزود: باید در جهت تبیین مسایل و مقررات و نشان دادن صحنه‌هایی که بتوان لغزش و آسیب ناشی از بی‌دقتی رانندگان را نمایان کند اقدامات نوینی انجام داد.

وی تصریح کرد: موضوع تصادفات و ترافیک باید برای مجموعه دست‌اندرکاران در بخش اجرایی و قضائی به عنوان مسئله مهم و اساسی تلقی شود تا تصادفات و حوادث جاده ای کاهش یابد.

