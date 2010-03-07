۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۰۸

حجت الاسلام رئیسی:

بیشترین پرونده‌های موجود در قوه قضائیه مربوط به تصادفات است

معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه بیشترین پرونده‌های موجود در قوه قضائیه مربوط به تصادفات و پیامدهای آن است، گفت: امروزه در نظام مدیریتی کارآمدترین نظام، نظام خود کنترلی است که در آن مردم خود را به رعایت قوانین ملزم می‌دانند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم رئیسی صبح شنبه در پنجمین همایش سراسری پلیس ترافیک کشور افزود: انضباط اجتماعی در تمام دنیا ریشه در قراردادهای اجتماعی دارد، قراردادهایی که بین مردم برای حفظ نظم و انضباط بسته می‌شود ولی در نظام جامع اسلامی انضباط اجتماعی به عنوان یک ارزش ریشه در باورها دارد.

وی ادامه داد: برقراری انضباط اجتماعی در جامعه برای آن است که ذات حق بر نظم به عنوان یک ارزش مهم اخلاقی تاکید دارد.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: تفاوت بین اخلاق انتفاعی و اخلاق الهی در آن است که اخلاق الهی برای خداست و در تضاد با منافع شخصی و گروهی تاب مقاومت دارد اما اخلاق انتفاعی برای جلب توجه دیگران بوده و در تضاد با منافع شخصی و گروهی تاب مقاومت ندارد.

رئیسی عنوان کرد: در بسیاری از فرامینی که ائمه دارند نظم در کنار تقوا قرار گرفته و انضباط اجتماعی نیز ریشه در تقوای الهی دارد.

وی گفت: کارآمدترین نظام اجتماعی و انضباط اجتماعی آن است که افراد در تنهایی نیز خود را مکلف به رعایت نظم و قانون بدانند.

معاون اول قوه قضائیه افزود: امروزه در نظام مدیریتی کارآمدترین نظام کنترلی، نظام خودکنترلی است که در آن مردم خود را به رعایت قوانین ملزم می‌داند.

رئیسی گفت: یکی از اهداف این همایش حضور موثر و پیشگیرانه پلیس در طرح نوروزی است. زیرا با ورود به سال جدید باید کاری کنیم تا تعداد کشته‌ها و مجروحها که بسیار تکان دهنده است به حداقل برسد و تمام برنامه های پلیس به سمتی رود که حتی یک نفر نیز در این زمینه آسیب نبیند.

وی ادامه داد: تمام اقداماتی که تاکنون در زمینه کاهش تصادفات و تلفات صورت گرفته لازم اما کافی نبوده است. به نحوی که بیشتر پرونده‌های موجود در قوه قضائیه به پرونده‌های تصادفات و مشکلات مربوط در این زمینه ارتباط دارد.

معاون اول قوه قضائیه گفت: باید گامهای نوینی برای انضباط اجتماعی برداشته شود و بسترهای تازه‌ای در زمینه ایمنی خودروها، جاده‌‌ها و معاینه فنی برداشته شود.

رئیسی افزود: باید در جهت تبیین مسایل و مقررات و نشان دادن صحنه‌هایی که بتوان لغزش و آسیب ناشی از بی‌دقتی رانندگان را نمایان کند اقدامات نوینی انجام داد.

وی تصریح کرد: موضوع تصادفات و ترافیک باید برای مجموعه دست‌اندرکاران در بخش اجرایی و قضائی به عنوان مسئله مهم و اساسی تلقی شود تا تصادفات و حوادث جاده ای کاهش یابد.

