العربیه عراق را چگونه می خواهد/ علاوی لائیک، محبوب حامیان دیروز صدام

درک این مسئله که حمایت های شبکه هایی همچون العربیه (که از سوی آل سعود تامین می شود) از این جریان های خاص و دور از ملت عراق به چه دلایلی صورت می گیرد، چندان سخت نیست.

در فاصله چندین ماه مانده به دومین انتخابات پارلمانی عراق، این شبکه ها جریان گسترده ای را در حمایت از برخی عناصر معلوم الحال که سرسپردگی آنها به رژیم بعث سابق به اثبات رسیده بود، کلید زدند.

روند این پشتیبانی ها گاه چنان به رخ می نمود که حتی واکنش شخصیت های مستقل و مردم فهیم عراق را نیز به همرا داشت. در یکی از این برنامه های تلویزیونی گوینده شبکه العربیه در گفتگوی ویژه با "ایاد علاوی" (نخست وزیر اسبق عراق و رئیس ائتلاف العراقیه) تمام تلاش خود را برای القای این مسئله که رد صلاحیت جریان های بعثی اشتباه بوده و باید در آن تجدید نظر شود را داشت.

گوینده شبکه العربیه که در واقع مجری خط فکری سران آل سعود است، در ادامه در صدد بر آمد که رد صلاحیت عناصر سرسپرده به صدام را که از سوی کمیته بازخواست و عدالت عراق (با تایید کمیسیون عالی مستقل انتخابات) صورت می گرفت را به ایران منتسب کند، که این مسئله با پاسخ محکم علاوی ربرو شد و این شخصیت عراقی این مسائل را به طور کلی رد کرد.

العربیه البته در نهایت پس از مشاهده مخالفت های گسترده مردم عراق با نفوذ عناصر بعثی به جریان سیاسی این کشور تاحدودی از حمایت های آشکار خود از شخصیت های بعثی همچون "صالح المطلک" (افسر بعثی دوران صدام) و "ظافر العانی" کاست و با تغییر تاکتیک رسانه ای خود رو به حمایت از ائتلاف العراقیه و ائتلافی جدید و مشکوک درعراق موسوم به "احرار" آورد.

ائتلاف العراقیه خود متشکل از 30 جریان سیاسی سنی ، بعثی و شیعه سکولار است که وجه مشترک همه آنها حمایت مالی و سیاسی عربستان در کنار مخالفت با دولت نوری مالکی است.

از طرفی ائتلاف احرار به رهبری شخصیتی سکولار به نام "ایاد جمال الدین" مدیریت می شود، که با وجود پوشیدن لباس روحانیت شیعه، سکولاریسم را دنبال می کند و به مخالفت با ایران و دولت نوری المالکی شهره است.

ایاد جمال الدین در انتخابات پارلمانی 2005 نیز از در فهرست ایاد علاوی (نخست وزیر اسبق) قرار داشت و در آن سال به پارلمان راه یافت. جمال الدین در سال 2009 پس از متهم کردن علاوی به نزدیکی با ایران، از ائتلاف با وی خارج شد. در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی شنیده شد که جمال الدین برای تشکیل ائتلاف جدید خود، مبالغی چند صد میلیون دلاری از آمریکا دریافت کرده است.

از سوی دیگر، حمایت رسانه ای شبکه العربیه از این دو جریان تا جایی پیش رفت که تبلیغات آنها در این شبکه هر چه که به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی عراق (16 اسفندماه) نزدیک تر می شدیم، بیشتر و گسترده تر می شد.

این در حالیست که تاکنون سابقه نداشته شبکه العربیه، این چنین تبلیغاتی را در حمایت از یک گروه خاص در کشورهای عربی و ترویج ایده های آنها به عمل آورد.

در همین حال گفته می شد مبلغ 100 میلیون دلار از سوی دولت عربستان به ائتلاف العراقیه ( مهم ترین ائتلاف انتخاباتی مخالف دولت نوری مالکی ) برای هزینه های تبلیغاتی و هزینه در انتخابات اختصاص داده شده است.

تحلیلگران سیاسی معتقدند، جایگاه از دست رفته اعراب در عراق پس از سرنگونی صدام، پشت پرده تمام تلاش های آنها برای راهیابی جریان هایی به عرصه سیاسی این کشور قرار دارد، که به کشورهای عربی وابستگی تام داشته باشند.

شبکه های ماهواره ای جهان عرب به ویژه العربیه، از صبح امروز (یکشنبه) نیز که اخذ رای از مردم عراق آغاز شد، تبلیغات گسترده ای را در زمینه نا امن جلوه دادن عراق کلید زده اند.

این شبکه ها درصدد هستند با پخش این اخبار و القای نا امنی در عراق بار دیگر بر این مسئله تاکید کنند که نیروهای امنیتی عراق توان کنترل اوضاع این کشور را ندارند، امری که ضمن ایجاد تلقی ناتوانی دولت مالکی، ضامن باقی ماندن اشغالگران آمریکایی در عراق است.