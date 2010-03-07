اثبات دروغ بودن بهانه های جنگ عراق یاران سابق بوش را به تکاپو انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف،" کارل روو" در کتاب خود با عنوان "دلیری و عواقب آن؛ زندگی من به عنوان یک محافظه کار درنبرد" منتشر شده، می نویسد : این موضوع که کنگره بدون وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق با استفاده از گزینه نظامی علیه این کشور موافقت کند امری بعید بود.

مشاور ارشد سیاسی جرج بوش در بخش دیگری از این کتاب می نویسد : دولت بوش خود راههای دیگری برای متقاعد کردن صدام به منظور تغییر رژیم و همچنین پاسخگویی وی در قبال وضعیت دهشتناک حقوق بشر در عراق را آزموده بود. بنابراین آیا ممکن است بوش درباره جنگ عراق به ما دروغ گفته باشد؟

این در حالی است که در جریان رسیدگی به دلایل شرکت انگلیس در جنگ عراق ( کمیته چیلکات) مقامات متعدد بریتانیایی بر این نکته تاکید کردند که وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق موضوعی غیر واقعی بود و حتی خود "تونی بلر" نخست وزیر سابق انگلیس هم در این کمیته گفت : حتی اگر ثابت می شد که صدام تسلیحات کشتار جمعی ندارد ما بازهم به عراق حمله می کردیم.

در همین رابطه در ماه گذشته رئیس کمیته تحقیقات جنگ عراق در انگلیس (چیلکات ) از تصمیم کمیته برای احضار دولتمردان سابق آمریکا و حتی جرج بوش به این کمیته خبر داد.

کمتیه تحقیقات جنگ عراق در انگلیس پس از آنکه اظهارات "تونی بلر" نخست وزیر سابق بریتانیا و سایر مقامات بلند پایه اسبق این کشور درباره دلایل لندن برای همراهی با آمریکا را در جنگ عراق شنید اکنون به دنبال آن است تا دلایل "جرج بوش" رئیس جمهور سابق آمریکا و اعضای دولت وی را درباره دلایل حمله به عراق در مارس 2003 بشنود.

در همین رابطه "جان چیلکات" رئیس کمیته تحقیقات جنگ عراق گفت : ما نمی توانیم به طور رسمی از شهادت مقامات خارجی در این پرونده استفاده کنیم اما در پی آن هستیم تا با مقامات ارشد دولت سابق آمریکا و حتی جرج بوش صحبت هایی را درباره جنگ عراق داشته باشیم.