صادرات محصولات صنعتی گلستان هفت درصد رشد یافت

محمد عرب در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: میزان صادرات استان گلستان طی 11 ماهه اول سالجاری 90.5 میلیون دلار بوده که از این میزان 58.2 میلیون دلار مربوط به صادرات محصولات صنعتی بوده است.

وی اظهار داشت: فلزات، محصولات کشاورزی، مواد معدنی به ترتیب هر یک با ارزش 10 میلیون دلار، 8.9 میلیون دلار، 6.6 میلیون دلار از جمله مهمترین محصولات صادراتی استان بوده اند.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی گلستان بیان داشت: عمده کشورهای هدف صادراتی در این مدت به ترتیب ترکمنستان، عراق، قزاقستان و روسیه بوده است.

عرب عنوان کرد: عمده اقلام صادراتی در این مدت پنیر، مواد غذایی با ارزش 21 میلیون دلار، رب گوجه فرنگی 13.6 میلیون دلار، آهن آلات و فولاد با ارزش 8.8 میلیون دلار، مواد معدنی، 2.75 میلیون دلار بوده است.

وی یادآورشد: رنگ ورزین با 2.4 میلیون دلار، سیب زمینی 2.19 میلیون دلار، عایقهای رطوبتی 2.1 میلیون دلارو مرکبات 1.3 میلیون دلاراز دیگر اقلام صادراتی استان را تشکیل می دهند.

