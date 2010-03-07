استاندار آذربایجان غربی از پروژه های عمرانی و صنعتی ماکو بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، وحید جلال زاده صبح یکشنبه در ادامه سفر خود به شهرستان ماکو از مجتمع آپارتمانی 288 واحدی مسکن مهر شهرستان ماکو، روند احداث مسجد جامع بازرگان، روند ایجاد زیرساخت های شهرک صنعتی ماکو و دو واحد تولیدی فعال بازدید کرد.

مجتمع آپارتمانی 288 واحدی مسکن مهر ماکو با 90 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست و بهره برداری از آن در اردیبهشت ماه سال آینده آغاز می شود.

استاندار آذربایجان غربی در جریان بازدید از روند احداث مسجد جامع بازرگان ضمن تقدیر از مشارکت مردم در احداث مسجد، در راستای تسریع در روند احداث این مکان مذهبی و فرهنگی 300 میلیون ریال اعتبار به این مسجد اختصاص داد.

مسجد جامع بازرگان با زیربنای 150 مترمربع در زمینی به مساحت 950 مترمربع احداث می شود و تاکنون با 280 میلیون تومان اعتبار 55 درصد پیشرفت فیزیکی دار که برای اتمام کامل این مسجد در سال آینده سه میلیارد ریال اعتبار نیاز است.



وحید جلال زاده در ادامه سفر یک روزه خود به شهرستان ماکو از زیرساخت های شهرک صنعتی ماکو و روند تولید دو واحد صنعتی فعال در این شهرک بازدید کرد.