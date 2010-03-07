بازگشت دوومیدانی آسیا به زادگاهش/ تمجید از بانوی طلایی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال برگزاری چهارمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن آسیا در تهران در روزهای 5 تا 7 اسفندماه در تهران، سایت فدراسیون جهانی دوومیدانی در گزارشی بازگشت این مسابقات به زادگاهش را مثبت ارزیابی کرد.

دراین گزارش آمده است :" مسابقات قهرمانی دوومیدانی داخل سالن آسیا بعد از 6 سال به زادگاهش تهران بازگشت. پایتخت ایران که هر ساله شاهد برگزاری مسابقات سالانه جام فجر در این فصل از سال بود موفق شد این رقابتها را همچون دیگر دیدارها به خوبی و با موفقیت در خانه‌ای که در آن افتتاح شده یعنی مجموعه آفتاب انقلاب میزبان مسابقات سال 2004 برگزار کند."

سایت فدراسیون جهانی دوومیدانی در ادامه گزارش خود این رقابتها را بعد از مسابقات قهرمانی داخل سالن اروپا مهمترین مسابقات قاره‌ای در جهان قلمداد کرد و افزود:" رقابتهای دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در تهران با حضور 300 ورزشکار از 27 کشور از جمله چین و ژاپن در سه روز برگزار شده بود."

در این دیدارها "جیمز کوالیا" از قطر دارنده مدال برنز 5 هزار متر مسابقات جهانی برلین در این رقابتها و درست قبل از مسابقات دوومیدانی قهرمانی داخل سالن جهان در قطر با کسب مدال طلا آمادگی خود را به رخ همه کشید و توانست در جنگ برابر هم میهن خود "عیسی اسماعیل" بر سکوی اول مسابقات 3 هزار متر بایستد.

"ساموئل فرانسیس" رکورد دار 100 متر آسیا با رکورد 6 ثانیه و 58 صدم ثانیه در دوی 60 متر، دوهای سرعت آسیا را به تسخیر خود در آورد. البته در این مسابقات دونده عمان دوم و رضا قاسمی نماینده جوان ایرانی سوم شد.

پرنده‌های ژاپنی‌ها در این مسابقات درخشش خوبی داشتند به طوریکه پرنده شرق آسیا با رکورد 7 متر و 65 سانتی متر در پرش طول بهتر از رقیب چینی خود نتیجه گرفت.

سایت IAAF در بخشی از گزارش خود به رقابتهای بخش بانوان نیز اشاره کرده و می‌افزاید: در بخش زنان "مارینا" از قهرمانان المپیک و جهان با رکورد یک متر و 93 سانتی متر در ماده پرش ارتفاع نتیجه قابل قبولی از خود برجای گذاشت. هم قطار او "آنا اوستینا" دارنده مدال نقره مسابقات 2008 دوحه نیز با یک متر و 86 سانتی متر خود را در شرایط ایده آل نشان داد و مدال نقره گرفت.

زنان چینی هم در این رقابتها خوب ظاهر شدند و توانستند در ماده 60 متر بالاتر از بقیه دوندگان آسیایی بایستند. "جیانگ لان" ملی پوش جوان چینی و دارنده مقام پنجم مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا در هانوی ویتنام با رکورد 7 ثانیه و 51 صدم ثانیه از دیگر هم میهنان خود پیشی گرفت.

"مورالی کریشنان" نگارنده سایت فدراسیون دوومیدانی در این گزارش عملکرد لیلا رجبی را ستوده است و می‌افزاید: "اولین مدال طلای مسابقات و ایرانی‌ها توسط لیلا رجبی در پرتاب وزنه زنان بدست آمد."

رجبی دارنده مدال طلای بازیهای آسیایی داخل سالن هانوی ویتنام و مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا در گوانگژو چین به لطف میزبانی و با تشویق تماشاچیان ایرانی در بهترین شرایط خود قرار گرفت و با رکورد 17 متر و 32 سانتی متر مدال طلای این دیدارها را از آن خود کرد.

رجبی که در حقیقت اهل بلاروس و تبعه ایران است سابقا با نام "تاتسیانا چاکنا" شناخته می شد رکورد شخصی‌اش در پرتاب وزنه داخل سالن 18 متر و یک سانتی متر و رکورد خارج از سالن اش 18 متر و 6 سانتی متر در سال 2006 ثبت شده است. در این مسابقات دو چینی قهرمان مسابقات جوانان آسیا با پرتاب گوی آهنی به میزان 17 متر و 3 سانتی متر دوم و سوم شدند.

رقابتهای دوومیدانی بانوان در مسابقات قهرمانی داخل سالن آسیا صبح ها در تهران و به طور جداگانه پشت درهای بسته و بدون حضور مردان برگزار شد زیرا در ایران طبق قوانین مسابقات ورزشی بانوان بدون حضور مردان برگزار می شود.