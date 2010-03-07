نقشه ثبتی 135 هزار واحد روستایی در همدان تهیه می شود

حسن ظفری در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 70 درصد اماکن روستایی همدان سند دار شده اند، اظهار داشت: تا کنون بیش از 105 هزار فقره سند مالکیت اماکن روستایی صادر و به مردم تحویل داده شده است.

وی با اشاره به اینکه صدور این تعداد سند مالکیت روستایی موجب شده در دو سال متمادی استان همدان در این زمینه جایگاه برتر را در بین استان های کشور به خود اختصاص دهد، افزود: سنددار کردن اماکن روستایی با هدف رسمیت بخشیدن به مالکیت روستاییان و کاهش اختلافات ملکی و میزان مهاجرت ها بوده است که این امر یکی از برنامه های موفق و موثر در روند توسعه روستایی است.

ظفری تصریح کرد: برنامه سنددار کردن اماکن روستایی در قانون دوم توسعه مطرح شد که این طرح در برنامه سوم شتاب بیشتری به خود گرفت و اوج شکوفایی این طرح در برنامه چهارم توسعه بود.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان خاطر نشان کرد: استان همدان یک هزار و 75 روستای دارای سکنه دارد که این تعداد، با144 واحد ساختمانی و 173 هزار خانوار را در بر می گیرد.