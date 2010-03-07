رحمت امینی مدیر خانه کوچک نمایش دانشکده هنر و معماری در این باره به خبرنگار مهر گفت: نمایش "مصاحبه" که نوشته محمد رحمانیان است از ساعت 17 یکشنبه 16 اسفندماه با کارگردانی رضا دادویی در خانه کوچک نمایش دانشکده هنر و معماری به صحنه میرود. این نمایش با بازی الهه حسینی، محمدرضا حسینی، علی امیری و الهام فقانی همه روزه به غیر از روزهای جمعه اجرا میشود.
وی درباره فعالیتهای سال 89 خانه کوچک نمایش افزود: تا به حال حدود 12 گروه متقاضی اجرا در خانه کوچک نمایش هستند. به احتمال زیاد بعد از بازبینی تعدادی از این کارها برای جدول اجرای سال آینده سالن انتخاب میشود که شاید اسامی آنها پیش از تعطیلات نوروز اعلام شود.
امینی درباره فعالیتهای خود در زمینه نمایشنامه نویسی و کارگردانی گفت: اگر شرایط و فرصت مناسب ایجاد شود نمایش "کا" را در بخش اساتید سیزدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی به صحنه میبرم. این نمایش بر اساس طرحی از من توسط سیاوش پاکراه نوشته شده و داستان خادمین ارباب بزرگی در مصر و اتفاقاتی است که پس از مرگ ارباب برای آنها رخ میدهد.
