  1. استانها
  2. همدان
۱۶ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۲۸

ظرفیت پذیرش مسافران نوروزی همدان 6 برابر شد

ظرفیت پذیرش مسافران نوروزی همدان 6 برابر شد

همدان - خبرگزاری مهر: رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: در سال جاری میزان ظرفیت مکانهای اقامتی استان همدان برای پذیرایی از گردشگران نوروزی شش برابر شده است.

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه در سال جاری ظرفیت پذیرش از مسافران نوروزی همدان به 10 هزار نفر رسیده است، افزود: در سال گذشته، تنها امکان اسکان یک هزار و 500 نفر در همدان فراهم بود که این میزان با همکاری سازمان ها و اداره های مختلف به 10 هزار نفر افزایش یافته است.

بیات گفت: در سال جدید استفاده از هتل ها، مهمانپذیرها، هتل آپارتمان، منازل استیجاری و خوابگاه های دانشجویی و سالن های ورزشی و سالن نمایشگاه دائمی برای اسکان مسافران در نظر گرفته شده است.

رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با اشاره به اینکه مهمانسراهای دولتی و خصوصی نیز از دیگر ظرفیت های اسکان مسافران نوروزی در همدان است، پیش بینی کرد: شمار گردشگران نوروزی امسال استان همدان نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش یابد.

بیات افزود : امیدواریم تعداد600 هزار نفری سفرهای نوروزی سال گذشته استان به 750 هزار نفر در سال جاری برسد.

رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان افزود: وجود یک هزار و 700 اثر تاریخی و باستانی شناسایی شده از دوره های تاریخی مادها، هخامنشی، ساسانی، اشکانی، سلجوقی، صفویه و قاجاریه در همدان جذابیت زیادی را به استان همدان هدیه کرده است.

کد مطلب 1046829

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها