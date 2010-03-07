ظرفیت پذیرش مسافران نوروزی همدان 6 برابر شد

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه در سال جاری ظرفیت پذیرش از مسافران نوروزی همدان به 10 هزار نفر رسیده است، افزود: در سال گذشته، تنها امکان اسکان یک هزار و 500 نفر در همدان فراهم بود که این میزان با همکاری سازمان ها و اداره های مختلف به 10 هزار نفر افزایش یافته است.

بیات گفت: در سال جدید استفاده از هتل ها، مهمانپذیرها، هتل آپارتمان، منازل استیجاری و خوابگاه های دانشجویی و سالن های ورزشی و سالن نمایشگاه دائمی برای اسکان مسافران در نظر گرفته شده است.

رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با اشاره به اینکه مهمانسراهای دولتی و خصوصی نیز از دیگر ظرفیت های اسکان مسافران نوروزی در همدان است، پیش بینی کرد: شمار گردشگران نوروزی امسال استان همدان نسبت به سال گذشته 25 درصد افزایش یابد.

بیات افزود : امیدواریم تعداد600 هزار نفری سفرهای نوروزی سال گذشته استان به 750 هزار نفر در سال جاری برسد.

رییس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان افزود: وجود یک هزار و 700 اثر تاریخی و باستانی شناسایی شده از دوره های تاریخی مادها، هخامنشی، ساسانی، اشکانی، سلجوقی، صفویه و قاجاریه در همدان جذابیت زیادی را به استان همدان هدیه کرده است.