حوزه هنری به دنبال معرفی تلاشگران و قهرمانان گمنام و بی ادعا است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از چاپ صدم کتاب "دا" صبح امروز دوشنبه 17 اسفندماه در محل فروشگاه مرکزی انتشارات سوره مهر برگزار شد.

در این مراسم حسن بنیانیان رئیس حوزه هنری گفت: با تفکر اسلامی و دینی می توان در بین مردم ما افرادی را پیدا کرد که با انگیزه های غیرمادی دست به کارهای بزرگی می زنند و این چنین افرادی هستند که در مسائل کشور ما راهگشا هستند.

وی ادامه داد: موفقیت کتاب "دا" را ابتدا می توان از این جهت دانست که ماده اولیه آن از شهدا بوده و سپس اینکه حاصل کار جمعی از بچه های مخلص است؛ سیده زهرا حسینی که خاطراتش را از سروظیفه بیان کرد و دیگر سیده اعظم حسینی نویسنده کتاب که بی توقع و باخلوص کتاب را نوشت همچنین بچه های سوره مهر و حوزه هنری که در مورد این کتاب فعالیت و با خلاقیت تلاش کردند تا این کتاب به چاپ صدم رسید.

بنیانیان تاکید کرد: به اعتقاد من حوزه باید سراغ قهرمانان گمنام و بی ادعا برود و آنها را به مردم معرفی کند. اینها افرادی هستند که پیشرفتهای کشور در گرو زحمات آنهاست ولی نامی از آنها برده نمی شود. به طور نمونه در کرج خانم دکتری است که زندگی خود را وقف کشاورزی و ارتقای کشت گندم در کشور کرده ولی مثلا وقتی وزیر کشاورزی آمار پیشرفتها را می گوید، توضیح نمی دهد که این پیشرفتها مدیون کسانی مانند او است.

رئیس حوزه هنری اضافه کرد: این کم کاریها را باید جریان هنری و ادبی کشور جبران کند و برای معرفی کسانی که بی ادعا در زمینه پیشرفت کشور تلاش می کنند گام بردارد. استمرار مبارزات شهادت طلبانه هشت سال دفاع مقدس امروز در این صحنه ها بروز پیدا می کند. ما وظیفه داریم این افراد را شناسایی کرده و به جای خلق داستانهای خیالی درباره این شخصیتهای واقعی بنویسیم.

وی با اشاره به اینکه موفقیتهای حوزه هنری بخشی در گرو خوش فکری و همکاری نمایندگان مجلس در دوره های مختلف است توضیح داد: ما اصرار داریم کتابهایمان به فروش برسد ولی رسیدن به این نقطه نیازمند پیش زمینه و حمایته است. برخی می‌گویند ما انقدر کتاب "دا" را رایگان داده ایم تا به چاپهای متعدد رسیده است در حالیکه چنین ادعایی دروغ و خیانت به روح شهداست.

بنیانیان افزود: فروش "دا" مدیون ایثارگری مردم جامعه است و ما این وسط وسیله ایم.آنهایی که درباره فروش "دا" شک دارند بیایند حوزه هنری و سوال کنند ببینند ما چقدر از این کتاب را هدیه داده ایم. سوره مهر در معرفی و عرضه این کتاب خلاقیت به خرج داده است .اگرچه با همه این تمهیدات وقتی کتابی موفق می شود که محتوای خوبی داشته باشد.