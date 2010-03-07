به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین روز رقابت های بوکس قهرمانی جوانان آسیا روز شنبه با برتری نمایندگان ایران به پایان رسید. مسعود ریگی در وزن 48 کیلوگرم با نتیجه 4 بر یک مقابل حریفی از تایلند به برتری رسید و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. وی در این مرحله با حریفی از ژاپن رو به رو می شود.

در وزن 51 کیلوگرم، آرمین امجدیان با حساب 9 بر 4 مقابل نماینده ژاپن پیروز شد و در نیمه نهایی با نماینده ازبکستان مبارزه می کند.

مصطفی خمرنیا در 69 کیلوگرم با حساب 7 بر 5 از سد چین گذشت و در دور بعدی این رقابت ها با نماینده ازبکستان دیدار خواهد کرد.

این رقابت‌ها امروز با برگزاری 17 بازی پیگیری می‌شود که چهار نماینده کشورمان به روی رینگ می‌روند. در 54 کیلوگرم احسان سپه ‌وندی با شیوا په پا از هند روبه ‌رو می‌شود. در 57 کیلوگرم افشین البندی با ونکات از هند مبارزه خواهد کرد. در وزن 64 کیلوگرم سعید حسینی به مصاف بختیور از تاجیکستان می‌رود. در 75 کیلوگرم هم داریوش حسینی با الا قصون از سوریه رقابت خواهد کرد.



نوزدهمین دوره رقابت های بوکس قهرمانی جوانان آسیا با حضور 140 بوکسور از 20 کشور جهان از روز چهارشنبه در ورزشگاه شیروری آغاز شده و به مدت 8 روز ادامه خواهد داشت.